Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Łąck, położonej w powiecie płockim.

Jak przekazała policja mazowiecka, 32-letnia kierująca oplem zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku: toyotą, fordem i skodą. "Nikt nie doznał poważnych obrażeń. Wszyscy kierujący trzeźwi" - poinformowała we wpisie na platformie X Policja Mazowsze.

Są utrudnienia. Ruch odbywa się wahadłowo.

