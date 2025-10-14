Logo TVN Warszawa
Okolice

Potrącenie na autostradzie. Lądował śmigłowiec ratowniczy

Wypadek na A2
Wypadek na A2
Źródło: tvnwarszawa.pl
W rejonie miejscowości Kopiska, na autostradzie A2 doszło do potrącenia kierowcy, który wysiadł z pojazdu na pasie awaryjnym. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są utrudnienia w ruchu.

O wypadku na autostradzie A2 doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, doszło tam do potrącenia osoby pieszej. Policja potwierdziła, że doszło tam do potrącenia.

- Pojazd typu bus uderzył w osobę, która opuściła swój pojazd na pasie awaryjnym. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kopiska - powiedziała nam aspirant sztabowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

