Potrącenie na autostradzie. Lądował śmigłowiec ratowniczy

Wypadek na A2 Źródło: tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

O wypadku na autostradzie A2 doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, doszło tam do potrącenia osoby pieszej. Policja potwierdziła, że doszło tam do potrącenia.

- Pojazd typu bus uderzył w osobę, która opuściła swój pojazd na pasie awaryjnym. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kopiska - powiedziała nam aspirant sztabowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.