Potrącenie na autostradzie. Lądował śmigłowiec ratowniczy

O wypadku na autostradzie A2 doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, doszło tam do potrącenia osoby pieszej. Policja potwierdziła, że doszło tam do potrącenia.
- Pojazd typu bus uderzył w osobę, która opuściła swój pojazd na pasie awaryjnym. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Kopiska - powiedziała nam aspirant sztabowa Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.
Autorka/Autor: dg/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl