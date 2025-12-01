Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu, żeby samochody zaczęły się rozjeżdżać

Na trasie S2 w pobliżu węzła Konotopa doszło w niedzielę wieczorem do karambolu. Uczestniczyło w nim osiem aut osobowych i jeden samochód ciężarowy. Straż pożarna podała, że podróżowały nimi łącznie 24 osoby, z czego pięć zostało poszkodowanych. Z naszych ustaleń wynika, że do szpitala na rutynowe badania przewieziono dwoje niemowląt.
Do wypadku zostali zadysponowani między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie. W poniedziałek pokazali oni, jak utrudniony był dojazd na miejsce zdarzenia, ponieważ kierowcy nie utworzyli korytarza życia.
"Niestety, po raz kolejny okazało się, że mimo licznych apeli i kampanii informacyjnych, część kierowców wciąż lekceważy zasady bezpieczeństwa" - przekazali strażacy w mediach społecznościowych. "Każda minuta jest w takich sytuacjach na wagę złota - to czas, który może decydować o zdrowiu, a nawet życiu poszkodowanych. Niestety, przez bezmyślność niektórych uczestników ruchu, udzielenie pomocy zostało wydłużone" - dodali.
"Gdy trasa jest całkowicie zamykana, to korytarz życia nie istnieje"
Na nagraniu widzimy, jak dwóch strażaków wychodzi z wozu i wbiega między auta stojące w korku. Jednym z nich był dowódca zastępu Tomasz Wąsik. Jak relacjonuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl, cały dojazd na miejsce zdarzenia trwał ponad 20 minut, choć mógłby zająć o połowę mniej, gdyby kierowcy umożliwili sprawny przejazd.
- Wybiegłem z wozu, żeby samochody ciężarowe zaczęły się rozjeżdżać. Kierowcy dojeżdżali do siebie na odległość 20, 30 centymetrów i nie było możliwości ruchu. Musiałem pobiec 100 metrów do przodu, przestawiać auta osobowe, a dopiero potem samochody ciężarowe. Niektórzy kierowcy mieli już wyłączone auta i rozpoczęli tak zwaną pauzę. Z kolei inni kierowcy, zamiast tworzyć korytarz ratunkowy, wychodzili z samochodów - mówi dowódca.
Dopiero po takiej interwencji wóz zdołał dojechać na miejsce kolizji.
Strażak zastrzega, że na nagraniu widoczny jest tylko jeden z fragmentów trasy, gdzie pojawił się problem. - Kiedy już zrobiliśmy korytarz naszym samochodem, to kierowcy z automatu go "zamknęli". Później, gdy na miejsce dojeżdżały zespoły ratownictwa medycznego, też miały problem. Trasa ma w tym miejscu trzy pasy i pas awaryjny. Tam jest miejsce, żeby zjechać na bok- zauważa.
Dodaje, że w przypadku zdarzeń na trasach S8 i S2 strażacy bardzo często mierzą się z takimi sytuacjami. - Jeśli zamknięty jest tylko jeden pas ruchu, to korytarz w miarę dobrze się tworzy. Ale gdy trasa jest całkowicie zamykana, to korytarz życia nie istnieje. Samochody dojeżdżają za blisko siebie - wyjaśnia.
Jak utworzyć korytarz życia na drodze ekspresowej?
Zasady tworzenia korytarza ratunkowego są zawsze takie same: na drogach dwupasmowych auta z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie w lewo, a z prawego pasa w prawo. Jeśli pasów ruchu jest więcej, auta z lewego zjeżdżają do lewej krawędzi, a z pozostałych - do prawej.
Należy umożliwić przejazd służbom ratunkowym zawsze, gdy ruch na trasie zaczyna zwalniać lub jest całkowicie zablokowany.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Raszyn