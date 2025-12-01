Logo TVN Warszawa
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu, żeby samochody zaczęły się rozjeżdżać

Kierowcy nie utworzyli korytarza życia na trasie S2
Kierowcy nie utworzyli korytarza życia na S2
Źródło: OSP Raszyn
Strażacy ochotnicy z Raszyna utknęli w korku na Południowej Obwodnicy Warszawy w trakcie dojazdu na miejsce karambolu. Dwóch druhów musiało wybiec z wozu i upominać kierowców, żeby utworzyli korytarz życia. Dowódca zastępu przyznaje w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że takie sytuacje na trasie S2 są niestety codziennością.

Na trasie S2 w pobliżu węzła Konotopa doszło w niedzielę wieczorem do karambolu. Uczestniczyło w nim osiem aut osobowych i jeden samochód ciężarowy. Straż pożarna podała, że podróżowały nimi łącznie 24 osoby, z czego pięć zostało poszkodowanych. Z naszych ustaleń wynika, że do szpitala na rutynowe badania przewieziono dwoje niemowląt.

Do wypadku zostali zadysponowani między innymi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie. W poniedziałek pokazali oni, jak utrudniony był dojazd na miejsce zdarzenia, ponieważ kierowcy nie utworzyli korytarza życia.

"Niestety, po raz kolejny okazało się, że mimo licznych apeli i kampanii informacyjnych, część kierowców wciąż lekceważy zasady bezpieczeństwa" - przekazali strażacy w mediach społecznościowych. "Każda minuta jest w takich sytuacjach na wagę złota - to czas, który może decydować o zdrowiu, a nawet życiu poszkodowanych. Niestety, przez bezmyślność niektórych uczestników ruchu, udzielenie pomocy zostało wydłużone" - dodali.

"Gdy trasa jest całkowicie zamykana, to korytarz życia nie istnieje"

Na nagraniu widzimy, jak dwóch strażaków wychodzi z wozu i wbiega między auta stojące w korku. Jednym z nich był dowódca zastępu Tomasz Wąsik. Jak relacjonuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl, cały dojazd na miejsce zdarzenia trwał ponad 20 minut, choć mógłby zająć o połowę mniej, gdyby kierowcy umożliwili sprawny przejazd.

- Wybiegłem z wozu, żeby samochody ciężarowe zaczęły się rozjeżdżać. Kierowcy dojeżdżali do siebie na odległość 20, 30 centymetrów i nie było możliwości ruchu. Musiałem pobiec 100 metrów do przodu, przestawiać auta osobowe, a dopiero potem samochody ciężarowe. Niektórzy kierowcy mieli już wyłączone auta i rozpoczęli tak zwaną pauzę. Z kolei inni kierowcy, zamiast tworzyć korytarz ratunkowy, wychodzili z samochodów - mówi dowódca.

Kierowcy nie utworzyli korytarza życia na trasie S2
Kierowcy nie utworzyli korytarza życia na trasie S2
Źródło: OSP Raszyn

Dopiero po takiej interwencji wóz zdołał dojechać na miejsce kolizji.

Strażak zastrzega, że na nagraniu widoczny jest tylko jeden z fragmentów trasy, gdzie pojawił się problem. - Kiedy już zrobiliśmy korytarz naszym samochodem, to kierowcy z automatu go "zamknęli". Później, gdy na miejsce dojeżdżały zespoły ratownictwa medycznego, też miały problem. Trasa ma w tym miejscu trzy pasy i pas awaryjny. Tam jest miejsce, żeby zjechać na bok- zauważa.

Dodaje, że w przypadku zdarzeń na trasach S8 i S2 strażacy bardzo często mierzą się z takimi sytuacjami. - Jeśli zamknięty jest tylko jeden pas ruchu, to korytarz w miarę dobrze się tworzy. Ale gdy trasa jest całkowicie zamykana, to korytarz życia nie istnieje. Samochody dojeżdżają za blisko siebie - wyjaśnia.

Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Jak utworzyć korytarz życia na drodze ekspresowej?

Zasady tworzenia korytarza ratunkowego są zawsze takie same: na drogach dwupasmowych auta z lewego pasa zjeżdżają maksymalnie w lewo, a z prawego pasa w prawo. Jeśli pasów ruchu jest więcej, auta z lewego zjeżdżają do lewej krawędzi, a z pozostałych - do prawej.

Należy umożliwić przejazd służbom ratunkowym zawsze, gdy ruch na trasie zaczyna zwalniać lub jest całkowicie zablokowany.

Jak uformować korytarz życia
Jak uformować korytarz życia
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
Karambol na Południowej Obwodnicy Warszawy
TVN24
Korek na S2 po kolizji
Zderzenie kilku aut, korek na obwodnicy Warszawy
Wawer
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Ogromne utrudnienia po zderzeniu na moście
Wilanów
pc

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Raszyn

Wypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaRaszynOchotnicza Straż PożarnaKorytarz życia
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

