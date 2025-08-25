Gminna droga zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, Facebook

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Plucie w twarz całej społeczności"

"Dziś w nocy ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze gminnej (od drogi 801 na wysokości sali Gala w kierunku Glinek). Droga w całości jest zablokowana poprzez rozrzucenie sterty odpadów. Góry śmieci leżą tam, gdzie codziennie jeżdżą mieszkańcy, gdzie wszyscy chcemy żyć godnie i bezpiecznie" - napisał Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.

Do wpisu załączył zdjęcia, na których widać, że ulica została zarzucona śmieciami, między innymi budowlanymi, na całej szerokości. Przejazd stał się niemożliwy.

Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik Źródło: Michał Rudzki - Burmistrz Karczewa, facebook

"To jest jawne niszczenie naszego wspólnego dobra i plucie w twarz całej społeczności! Takie zachowania to nie tylko brak kultury - to przestępstwo wobec ludzi i natury. Każdy, kto wyrzuca śmieci w ten sposób, pokazuje absolutny brak szacunku dla sąsiadów i dla miejsca, w którym żyjemy" - ocenił Rudzki.

W okolicy są kamery monitoringu

"Nasza gmina nie jest wysypiskiem i nigdy nie pozwolimy, by ktoś ją w ten sposób traktował! Razem pokażmy, że nie ma zgody na śmieciarstwo i dewastację środowiska!" - napisał Michał Rudzki i zapewnił, że nie odpuści, dopóki nie znajdzie sprawców. Zwrócił się też bezpośrednio do nich: "Oczekuję zgłoszenia się na policję albo do Urzędu Miejskiego w Karczewie do środy do godziny 16.00. Ustalenie sprawcy będzie bardzo proste, ponieważ w okolicy są firmy, które posiadają kamery".

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podkomisarz Patryk Domarecki potwierdził nam, że wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie.