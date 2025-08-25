Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.
"Plucie w twarz całej społeczności"
"Dziś w nocy ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze gminnej (od drogi 801 na wysokości sali Gala w kierunku Glinek). Droga w całości jest zablokowana poprzez rozrzucenie sterty odpadów. Góry śmieci leżą tam, gdzie codziennie jeżdżą mieszkańcy, gdzie wszyscy chcemy żyć godnie i bezpiecznie" - napisał Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.
Do wpisu załączył zdjęcia, na których widać, że ulica została zarzucona śmieciami, między innymi budowlanymi, na całej szerokości. Przejazd stał się niemożliwy.
"To jest jawne niszczenie naszego wspólnego dobra i plucie w twarz całej społeczności! Takie zachowania to nie tylko brak kultury - to przestępstwo wobec ludzi i natury. Każdy, kto wyrzuca śmieci w ten sposób, pokazuje absolutny brak szacunku dla sąsiadów i dla miejsca, w którym żyjemy" - ocenił Rudzki.
W okolicy są kamery monitoringu
"Nasza gmina nie jest wysypiskiem i nigdy nie pozwolimy, by ktoś ją w ten sposób traktował! Razem pokażmy, że nie ma zgody na śmieciarstwo i dewastację środowiska!" - napisał Michał Rudzki i zapewnił, że nie odpuści, dopóki nie znajdzie sprawców. Zwrócił się też bezpośrednio do nich: "Oczekuję zgłoszenia się na policję albo do Urzędu Miejskiego w Karczewie do środy do godziny 16.00. Ustalenie sprawcy będzie bardzo proste, ponieważ w okolicy są firmy, które posiadają kamery".
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku podkomisarz Patryk Domarecki potwierdził nam, że wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie.
