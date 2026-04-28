Okolice Pożar szkoły w Józefowie. Ewakuowano 230 osób Alicja Glinianowicz |

Do zdarzenia doszło w powiecie legionowskim Źródło: Google Earth

Pożar wybuchł we wtorek w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej przy ulicy Szkolnej w Józefowie, w powicie legionowskim. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 8.08.

230 osób ewakuowanych

- Podczas prac remontowych dachu doszło do zapalenia się elewacji. Na miejsce ruszyło sześć zastępów straży pożarnej. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 230 osób ewakuowało się ze szkoły decyzją pani dyrektor - powiedział nam st. kpt. Damian Górniak z Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Jak dodał strażak, ogień został już opanowany.

- Na szczęście szkody są niewielkie, spaleniu uległo cztery metry kwadradowe elewacji budynku. Dzieci jeszcze dziś będą mogły wrócić do szkoły - wyjaśnił st. kpt. Górniak.