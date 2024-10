W pogoni za grzybami gubią się w lasach

O swoich planach informuj bliskich – przed wyjściem z domu poinformuj kogoś, gdzie planujesz się udać i o której godzinie zamierzasz wrócić. To ważne, aby w razie problemów ktoś wiedział, gdzie cię szukać. Staraj się do lasu wychodzić w grupie – najlepiej udać się na grzybobranie z towarzyszami. W grupie łatwiej zachować orientację i w razie potrzeby udzielić sobie wzajemnej pomocy. Zwracaj uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia – zapamiętaj szczegóły, które mogą pomóc ci znaleźć drogę powrotną, takie jak numerowane słupki leśne. Możesz zapisać ich numery, aby w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć. Ubierz się odpowiednio – wybieraj jasne, widoczne ubrania i ciepłe ubrania, zwłaszcza gdy wybierasz się do lasu wczesnym rankiem. Telefon komórkowy miej zawsze przy sobie – przed wyprawą upewnij się, że twój telefon jest naładowany. W razie problemów będziesz mógł wezwać pomoc, a telefon pozwoli służbom na szybsze zlokalizowanie twojej pozycji. Szczególną uwagę zwracaj na dzieci i osoby starsze – jeśli na grzybobranie zabierasz dzieci lub osoby starsze, nie spuszczaj ich z oczu. Las może być dla nich miejscem trudnym do orientacji, a chwila nieuwagi może skończyć się zagubieniem. Warto takie osoby wyposażyć w urządzenia z GPS np. opaski. Zbieraj tylko grzyby, które dobrze znasz – jeśli nie jesteś pewien, czy dany grzyb jest jadalny, lepiej go nie zbierać. Unikniesz w ten sposób zatrucia i niepotrzebnego ryzyka. radzi policja