Okolice W czasie imprezy rodzinnej dźgnął nożem brata. Miał blisko cztery promile Oprac. Alicja Glinianowicz |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w środę, 11 listopada, w gminie Warka. W trakcie imprezy rodzinnej, w której uczestniczyli dwaj bracia oraz ich matka, nie brakowało alkoholu. Zdaniem policji, w pewnym momencie między członkami rodziny wybuchł konflikt, który zakończył się użyciem noża kuchennego.

Miał blisko cztery promile alkoholu. Chwycił za nóż

"31-latek, mający prawie cztery promile alkoholu w organizmie, ugodził nożem swojego 36-letniego brata. Pokrzywdzony również był nietrzeźwy - badanie wykazało u niego ponad dwa promile alkoholu we krwi" - podała sierżant sztabowy Elżbieta Dąbrowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Obrażenia, które odniósł 36-latek, nie stanowiły bezpośredniego zagrożenie jego życia, ale wymagały pomocy chirurga i zszycia.

Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, za co grozi do trzech lat więzienia. Ponadto 31-latek odpowie za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn polskie prawo przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

13 listopada Prokurator Rejonowy w Grójcu zastosował wobec 31-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 100 metrów. Mężczyzna na trzy miesiące musi też opuścić mieszkanie.

"Okoliczności rodzinnej awantury i dokładny przebieg zdarzenia są przedmiotem prowadzonych czynności" - poinformowała sierż. szt. Dąbrowska.