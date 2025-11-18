Zginął pasażer. Policja o wstępnych ustaleniach, prokuratura czeka na wyniki badań

Do wypadku doszło na lokalnej drodze koło Płocka (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 19.30 w miejscowości Grabowiec w gminie Sanniki. "Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 18-letnia kierująca fordem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa 26-letniej kierującej oplem" - poinformowała Komenda Miejska Policji w Płocku.

Jak dodali policjanci, w wyniku zderzenia 35-letni pasażer forda zginął na miejscu, natomiast kierująca tym pojazdem oraz 24-letni pasażer trafili do szpitala.

Na miejscu funkcjonariusze drogówki prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Trwa śledztwo w tej sprawie.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Grabowiec Źródło: Komenda Miejska Policji w Płocku

Śledczy czekają na wyniki badań i sekcji zwłok

- Postępowanie jest prowadzone w kierunku wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Nikt nie usłyszał zarzutów - mówi prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Jak zaznacza, w sprawie konieczne jest ustalenie okoliczności zdarzenia. Nie chce się jednak odnosić do wstępnych ustaleń policji w kwestii tego, kto spowodował wypadek.

- Nie są na ten moment znane obrażenia, jakie odniosła osoba, która zmarła oraz osoba poszkodowana. Po uzyskaniu wyników sekcji zwłok oraz dokumentacji medycznej ze szpitala będzie możliwe ich określenie oraz sformułowanie zarzutów - wyjaśnia.

W środę ma odbyć się sekcja zwłok zmarłego 35-latka.

