Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zaczepiał dzieci w okolicach szkół

Policja zatrzymała 44-latka
Zaczepiał dzieci w okolicach szkół
Źródło: KPP w Piasecznie
Piaseczyńscy kryminalni razem z funkcjonariuszami z komisariatu w Górze Kalwarii zatrzymali mężczyznę, który w okolicach szkół zaczepiał dzieci. 44-latek został objęty policyjnym dozorem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Na początku listopada 2025 roku do policjantów z komisariatu w Górze Kalwarii dotarły informacje na temat mężczyzny, który pojawiał się w okolicach szkół na terenie gminy i zaczepiał dzieci. Przyjęli zawiadomienie od rodziców czwórki małoletnich.

Sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego piaseczyńskiej komendy, którzy podjęli czynności operacyjne, jak również funkcjonariusze prewencji, którzy z kolei objęli okolice szkół szczególnym nadzorem.

Zarzuty dla 44-latka

- Informacje, które posiadali funkcjonariusze były początkowo bardzo skąpe. Wiadomo było tylko to, że sprawca porusza się pojazdem koloru ciemnego. Kilka dni później mężczyzna został jednak zatrzymany na terenie sąsiedniego powiatu. To 44-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego - podała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Policja zatrzymała 44-latka
Policja zatrzymała 44-latka
Źródło: KPP w Piasecznie

- Mężczyzna usłyszał zarzut karny z artykułu 200 paragraf 4 Kodeksu karnego. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec 44-latka wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - zaznaczyła policjantka.

Policja zatrzymała 44-latka
Policja zatrzymała 44-latka
Źródło: KPP w Piasecznie
Art. 200 § 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
Kodeks karny

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policja przypomina zasady bezpieczeństwa

  • Należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi.
  • Z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać, o każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, nauczycielowi lub policjantowi.
  • Nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania.
  • Nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy bądź zabawek.
  • Nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych.
  • Należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie.
  • Nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych.
  • Jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc.
  • Jeśli dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to powinno je schować pod bluzę tak, żeby nie było ich widać.
  • W przypadku problemów czy zagrożenia należy skontaktować się z numerem alarmowy 112 bądź najbliższą jednostką policji.
Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaczepianie dzieci, próba porwania dziewczynki. Rodzice się ostrzegają

Zaczepianie dzieci, próba porwania dziewczynki. Rodzice się ostrzegają

Klaudia Kamieniarz
Mężczyzna miał zaczepiać dzieci na Białołęce. Wzmożone patrole policji w okolicach szkół

Mężczyzna miał zaczepiać dzieci na Białołęce. Wzmożone patrole policji w okolicach szkół

Najnowsze

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePiasecznoPolicja
Czytaj także:
Policjant po służbie zauważył oszusta
Stali przy bankomacie, policjanta po służbie coś zaniepokoiło
Śródmieście
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Groził śmiercią, wymuszał sprzedaż alkoholu. Trwało to kilka miesięcy
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Recepty wystawiane bez wiedzy pacjentów, sześć milionów z refundacji
Szkoła podstawowa w Gójcu
Agresja na szkolnym zebraniu. Dyrektorka w szpitalu, mężczyzna zatrzymany
"Do boju Polsko!" na Pałacu Prezydenckim
Nie mogli wnieść oprawy, poleciały race. Wyświetlona na Pałacu Prezydenckim
Śródmieście
W wypadku na krajowej "10" zginęła kobieta
Dwie godziny, trzy wypadki, trzy osoby nie żyją
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
Porozumienie ws. projektu wydłużenia trasy tramwajowej w Wilanowie
Przedłużą linię tramwajową w Wilanowie
Wilanów
Zderzenie pięciu aut na Malczewskiego
Zderzenie pięciu aut, jeden z kierowców w szpitalu
Mokotów
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny przy budynku, zarzuty dla dwóch osób
Wawer
Olivia Dean
Orange Warsaw Festival 2026 odsłonił pierwsze karty
TVN24
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
Włochy
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
Śródmieście
Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
Bielany
Wypadek motocyklisty w miejscowości Lubiczów
Wyjeżdżał z parkingu, zderzył się z motocyklistą
Próba włamania pod Warszawą
Próba włamania do domu znanego muzyka. Sprawców nagrały kamery
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego, jedna nie żyje
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
"Huk był okropny. Jeden do drugiego dzwonił, nikt nic nie wiedział"
Marcin Kierwiński, Tomasz Siemoniak, Donald Tusk
"Bezprecedensowy akt dywersji". Tusk: dopadniemy ich 
Śmiertelny wypadek w Jeżewicach
Wyprzedzał ciągnik rolniczy, nie żyje
Most na Południowej Obwodnicy Warszawy
Zderzenie i korek na Południowej Obwodnicy Warszawy
Wilanów
Narkotyki, broń i gotówka znalezione u 46-latka
Trzy kilogramy narkotyków, broń i milion złotych
Wola
35-latek odpowie za groźby z użyciem noża
Groził dzieciom nożem. Zarzuty i areszt dla 35-latka
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Dariusz Gałązka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki