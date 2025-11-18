Zaczepiał dzieci w okolicach szkół Źródło: KPP w Piasecznie

Na początku listopada 2025 roku do policjantów z komisariatu w Górze Kalwarii dotarły informacje na temat mężczyzny, który pojawiał się w okolicach szkół na terenie gminy i zaczepiał dzieci. Przyjęli zawiadomienie od rodziców czwórki małoletnich.

Sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego piaseczyńskiej komendy, którzy podjęli czynności operacyjne, jak również funkcjonariusze prewencji, którzy z kolei objęli okolice szkół szczególnym nadzorem.

Zarzuty dla 44-latka

- Informacje, które posiadali funkcjonariusze były początkowo bardzo skąpe. Wiadomo było tylko to, że sprawca porusza się pojazdem koloru ciemnego. Kilka dni później mężczyzna został jednak zatrzymany na terenie sąsiedniego powiatu. To 44-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego - podała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

- Mężczyzna usłyszał zarzut karny z artykułu 200 paragraf 4 Kodeksu karnego. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec 44-latka wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - zaznaczyła policjantka.

Art. 200 § 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Kodeks karny

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

Policja przypomina zasady bezpieczeństwa

Należy bardzo ostrożnie podchodzić do kontaktów z osobami obcymi.

Z nieznajomymi nie powinno się rozmawiać, a tym bardziej się z nimi oddalać, o każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego należy powiedzieć rodzicom, nauczycielowi lub policjantowi.

Nieznajomym nie wolno podawać swojego adresu zamieszkania.

Nie wolno brać niczego od nieznajomych: słodyczy bądź zabawek.

Nie wolno wsiadać, a nawet podchodzić za blisko do samochodu nieznajomych.

Należy unikać odludnych miejsc zabawy, a bawić się z innymi dziećmi, w grupie.

Nie wolno bawić się na placach budowy, w pobliżu ulicy, rzeki, jeziora, urwiska czy innych miejsc niebezpiecznych.

Jeśli dziecko czuje zagrożenie ze strony obcego powinno uciekać w stronę ludzi i wołać o pomoc.

Jeśli dziecko nosi klucze zawieszone na smyczy, to powinno je schować pod bluzę tak, żeby nie było ich widać.

W przypadku problemów czy zagrożenia należy skontaktować się z numerem alarmowy 112 bądź najbliższą jednostką policji.

