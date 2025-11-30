Uderzył w barierki, zginął na miejscu

Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim Źródło: OSP Gocław

Do tragicznego wypadku doszło w Puznówce, w powiecie garwolińskim. Straż otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym o godz. 19.45.

Jedna osoba nie żyje

"Kierowca, mieszkaniec Puznówki z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki, mimo długiej reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Pasażerowie, kobieta z dwójką dzieci z lekkimi obrażeniami przetransportowane do szpitala" – podała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna Gocław.

Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków, w tym: JRG Garwolin, OSP Gocław i OSP Puznówka. Obecna była też policja i dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Policja będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności wypadku.