Uderzył w barierki, zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło w Puznówce, w powiecie garwolińskim. Straż otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym o godz. 19.45.
Jedna osoba nie żyje
"Kierowca, mieszkaniec Puznówki z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki, mimo długiej reanimacji poniósł śmierć na miejscu. Pasażerowie, kobieta z dwójką dzieci z lekkimi obrażeniami przetransportowane do szpitala" – podała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna Gocław.
Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków, w tym: JRG Garwolin, OSP Gocław i OSP Puznówka. Obecna była też policja i dwa zespoły ratownictwa medycznego.
Policja będzie wyjaśniać przyczyny i okoliczności wypadku.
