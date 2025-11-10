Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku

16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, 9 listopada, płoccy policjanci z grupy SPEED, patrolujący drogi nieoznakowaną skodą superb wyposażoną w wideorejestrator, zatrzymali kierowcę mercedesa, który na trasie ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość.

W miejscu, gdzie jest ograniczenie do 100 km/h, miał na liczniku 214 km/h. "A warunki drogowe - noc i gęsta mgła - wymagały zachowania szczególnej ostrożności" - podkreśla w komunikacie policja.

Drogowy recydywista

"Jak się okazało podczas kontroli, kierujący jest recydywistą w zakresie przekroczeń prędkości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za popełnione wykroczenie został teraz ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych. 25-latek miał już na swoim koncie 21 punktów karnych. Podczas niedzielnej kontroli funkcjonariusze nałożyli kolejne 15, co skutkuje przekroczeniem dopuszczalnego limitu i skierowaniem wniosku o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy" – informuje podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED Źródło: KMP Płock

Nadmierna prędkość w połączeniu z trudnymi warunkami, takimi jak noc czy mgła, stanowi śmiertelne zagrożenie. przypomina policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD