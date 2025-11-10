Logo TVN Warszawa
Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku

Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
16.09.2022 | Nowy taryfikator punktów karnych. Prawo jazdy będzie można stracić za dwa wykroczenia
Źródło: Jarosław Kostkowski | Fakty TVN
W nocy, w gęstej mgle rozpędził się do 214 kilometrów na godzinę. Niebezpieczną jazdę przerwali policjanci. Kierowcę mercedesa kosztowało to pięć tysięcy złotych. Przekroczył też dopuszczalny limit punktów karnych.

W niedzielę, 9 listopada, płoccy policjanci z grupy SPEED, patrolujący drogi nieoznakowaną skodą superb wyposażoną w wideorejestrator, zatrzymali kierowcę mercedesa, który na trasie ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość.

W miejscu, gdzie jest ograniczenie do 100 km/h, miał na liczniku 214 km/h. "A warunki drogowe - noc i gęsta mgła - wymagały zachowania szczególnej ostrożności" - podkreśla w komunikacie policja.

Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku
Drogowy recydywista

"Jak się okazało podczas kontroli, kierujący jest recydywistą w zakresie przekroczeń prędkości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za popełnione wykroczenie został teraz ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych. 25-latek miał już na swoim koncie 21 punktów karnych. Podczas niedzielnej kontroli funkcjonariusze nałożyli kolejne 15, co skutkuje przekroczeniem dopuszczalnego limitu i skierowaniem wniosku o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy" – informuje podkom. Monika Jakubowska z płockiej policji.

Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
Źródło: KMP Płock
Nadmierna prędkość w połączeniu z trudnymi warunkami, takimi jak noc czy mgła, stanowi śmiertelne zagrożenie.
przypomina policja
Policja
Zakazy nie działają. Minister chce "dopingować" sądy
Marzanna Zielińska
Osobówka jechała 92 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Motocyklista recydywista dwukrotnie przekroczył prędkość
TVN24
Policja kontrolowała samochody
Chcą surowych kar dla kierowców-recydywistów. "Jeszcze w tym roku"
TVN24
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Płock

