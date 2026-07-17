Autem dostawczym wbił się w bariery. Nagranie
Do zdarzenia doszło na odcinku Mława - Płońsk.
- Jechałem w stronę Mławy, a ten samochód w stronę Warszawy. Wypadek widziałem od razu, ale nawet nie miałem się jak zatrzymać, bo spowodowałbym jeszcze większe zagrożenie - powiedział redakcji Kontaktu 24 pan Mirek. I przesłał nagranie z kamery zainstalowanej w swoim aucie. Na filmie widać, jak Iveco bez kontaktu z innym autem wbija się w bariery i przewraca na bok.
"Stracił panowanie nad pojazdem"
Zdarzenie potwierdził nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie podkomisarz Magda Sakowska. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letni kierowca samochodu marki Iveco z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w bariery ochronne - powiedziała podkomisarz.
Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Przez dwie godziny występowały utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy.