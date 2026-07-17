Okolice Autem dostawczym wbił się w bariery. Nagranie Oprac. Alicja Glinianowicz |

Zdarzenie na S7 w Dreglinie (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Mirek Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Mirek

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do zdarzenia doszło na odcinku Mława - Płońsk.

- Jechałem w stronę Mławy, a ten samochód w stronę Warszawy. Wypadek widziałem od razu, ale nawet nie miałem się jak zatrzymać, bo spowodowałbym jeszcze większe zagrożenie - powiedział redakcji Kontaktu 24 pan Mirek. I przesłał nagranie z kamery zainstalowanej w swoim aucie. Na filmie widać, jak Iveco bez kontaktu z innym autem wbija się w bariery i przewraca na bok.

"Stracił panowanie nad pojazdem"

Zdarzenie potwierdził nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie podkomisarz Magda Sakowska. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letni kierowca samochodu marki Iveco z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, po czym uderzył w bariery ochronne - powiedziała podkomisarz.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe. Przez dwie godziny występowały utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy.