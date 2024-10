Setki kilogramów trotylu i broń z czasów II wojny światowej na działce 47-latka

W Augustowie (Mazowieckie) policjanci zabezpieczyli na jednej z posesji co najmniej 300 kilogramów trotylu i kilkaset sztuk broni oraz amunicji pochodzących prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do sprawy zatrzymano 47-latka, który ukrywał niebezpieczne materiały w pomieszczeniu gospodarczym.

We wtorek rano na posesji w Augustowie pod Radomiem policjanci dokonujący przeszukania na polecenie prokuratury, znaleźli broń oraz amunicję do broni palnej i artyleryjskiej. 47-latek przechowywał je w budynku gospodarczym na zamieszkiwanej przez siebie posesji.

-Mamy jedynie szacunkową wielkość materiałów wybuchowych i broni - to kilkaset egzemplarzy broni i amunicji i niemniej niż 300 kilogramów trotylu – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź.

Specjaliści zidentyfikują broń

Dodała, że prowadzone działania mają na celu zabezpieczenie, unieszkodliwienie, identyfikację i określenie ilości zabezpieczonej broni i materiałów wybuchowych. - Kiedy czynności na miejscu się zakończą, wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, co to za broń i materiał wybuchowy i czy to wszystko jest z okresu wojennego, czy są też jakieś nowe egzemplarze – powiedziała rzeczniczka.