W tych komisjach frekwencja była stuprocentowa

W Warszawie frekwencja podczas II tury wyborów prezydenckich była rekordowa i wyniosła 83,16 proc. Oznacza to, że w głosowaniu wzięło udział 1 151 599 osób. W porównaniu do pierwszej tury wyborów to o 58 tysięcy więcej. Stolica znalazła się pod tym względem na pierwszym miejscu wśród dużych polskich miast.

Frekwencja na 100 procent

Pośród obwodowych komisji wyborczych odnaleźliśmy te, które mogły pochwalić się stuprocentową frekwencją.

We Włochach wykazali się mieszkańcy ulic Fasolowej i Batalionu AK "Włochy". Wszyscy spośród 1337 uprawnionych wzięli udział w głosowaniu (1335 wyborców osobiście, dwoje korespondencyjnie). Głosy oddawali w obwodowej komisji wyborczej numer 657 w CLIX Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Solipskiej 17/19.

Mieszkańcy ulicy Batalionu AK "Włochy" pobili frekwencyjny rekord

Natomiast na Ochocie frekwencja wyniosła 100 procent w obwodowej komisji wyborczej numer 205 zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 97 przy ulicy Spisaka 1. Głosowali tam mieszkańcy Alej Jerozolimskich (numery od 131 do 135), Grójeckiej (parzyste od 14A do 26), Niemcewicza (nieparzyste od 17 do 25, parzyste od 24 do 26) i całej Spisaka. Uprawnionych do głosowania było 1172 osób. Trzy głosowały korespondencyjnie, pozostałe stawiły się w lokalu.

Rekordy w trzech szpitalach

Stuprocentową frekwencję odnotowano także w trzech tak zwanych obwodach odrębnych, które tworzone są na terenie szpitali, domów pomocy społecznej czy aresztów śledczych i zakładów karnych.

Dwa z takich obwodów znajdowały się w Śródmieściu. Pierwszy to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Orłowskiego przy Czerniakowskiej. Zagłosowali tam wszyscy spośród 111 uprawnionych wyborców. Drugi to Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet przy Inflanckiej, gdzie w głosowaniu wzięło udział 16 osób.

Na Mokotowie w wyborach wzięli udział wszyscy uprawnieni, przebywający w dniu głosowania w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny przy Madalińskiego. Głosowało tam 56 osób.

Rafał Trzaskowski zwyciężył w czterech z pięciu wymienionych komisji - na Ochocie, we Włochach i szpitalach przy Inflanckiej i Madalińskiego. Na Karola Nawrockiego zagłosowało więcej niż połowa wyborców w szpitalu przy Czerniakowskiej.