Policja dysponuje nagraniem z kamer monitoringu, na którym widać moment ataku na piosenkarkę Viki Gabor oraz jej ojca. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl dowiedział się, co nagrały kamery. - Ciosy zostały zadane, kiedy ojciec artystki wrócił już do auta. Napastnik potem użył gazu, który trafił też w piosenkarkę - przekazuje. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów.

O zdarzeniu, do którego doszło we wtorek po godzinie 10 w Alejach Jerozolimskich, przed wjazdem do tunelu w kierunku Prymasa Tysiąclecia informowaliśmy we wtorek, 11 czerwca. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz dowiedział się, że policja zabezpieczyła już monitoring, na którym widać sekwencję zdarzeń, które doprowadziły do ataku.

- Ojciec Viki Gabor wjechał przed samochód dostawczy stojący w korku. Zrobił to, przekraczając linię ciągłą. Wyszedł z pojazdu, bo najpewniej był przekonany, że doszło do kolizji. Mężczyzna podszedł do dostawczego samochodu i wywiązała się kłótnia - opowiada Węgrzynowicz.

Potem 53-letni mężczyzna miał wrócić do samochodu. Niedługo potem przy pojeździe, w którym artystka jechała z ojcem pojawił się mężczyzna z samochodu dostawczego.

- Napastnik zaczął uderzać ojca Viki Gabor po głowie, a potem użył gazu - relacjonuje Artur Węgrzynowicz.

Mężczyzna czeka na przesłuchanie

Na miejsce zdarzenia została wezwana policja. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, młoda piosenkarka i jej ojciec siedzieli na chodniku. Pomocy udzielały im postronne osoby.

- Młoda artystka starała się wycierać gaz ze swojej twarzy. Auta, którymi jechały osoby biorące udział w tym zdarzeniu były już wtedy na chodniku - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl.

Zatrzymany mężczyzna czeka na zarzuty

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zabrał 53-letniego letniego ojca artystki do szpitala. - Ojciec Wiktorii został pobity, stracił przytomność, jest w szpitalu. Także Wiktoria przebywa w prywatnej klinice okulistycznej, trwają badania - potwierdził we wtorek Oskar Laskowski, menadżer artystki, który pojawił się w Alejach Jerozolimskich po telefonie od wokalistki.

Jak się dowiedzieliśmy, mężczyzna niedługo potem wyszedł ze szpitala, bo obrażenia nie okazały się poważne.

Policja zatrzymała 34-latka z samochodu dostawczego ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 157 Kodeksu karnego, czyli spowodowania lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu.

- Mężczyzna wciąż przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany - przekazał w środę o godz. 14:30 Rafał Wieczorek, rzecznik komendy policji na Ochocie.

"Atak na tle rasistowskim"

Niedługo po ataku w mediach społecznościowych Viki Gabor pojawiło się oświadczenie agencji reprezentującej artystkę. Czytamy w nim, że piosenkarka jechała do studia nagraniowego.

"Podróż (...) została przerwana nagannym zachowaniem innego kierowcy. Viki wraz z tatą przebywają pod opieką specjalistów po nieuzasadnionym ataku na nich, między innymi gazem pieprzowym".

W oświadczeniu przedstawiciele młodej wokalistki dziękują za "niezliczone sygnały wsparcia" oraz kobiecie, która widziała całe zdarzenie i ruszyła z pomocą.

Oświadczenie agencji reprezentującej artystkę Instagram

Niedługo potem zamieszczono również oświadczenie siostry Viki Gabor. "Jestem Romką i na co dzień spotykam się z przykrymi sytuacjami (...) niestety społeczeństwo polskie ma duży problem z akceptacją i traktowaniem Romów.

Jednocześnie siostra piosenkarki zaatakowała policjantów, którzy - jak napisała "stwierdzili, że to nic takiego": "Gdzie tu sprawiedliwość, młoda dziewczynka zaatakowana gazem, ojciec pobity trafił do szpitala, a oni twierdzą, żeby podać sobie ręce. Jest to kipna i zamiatanie prawdziwych intencji napastników pod dywan" - napisała.

Policja nie chciała odnosić się do tych słów. Rafał Wieczorek, rzecznik komendy na Ochocie przekazał jedynie, że "z jego wiedzy wynika, że sytuacja przebiegała inaczej", a napastnik został szybko zatrzymany.

Kierowca został zatrzymany przez policję tvnwarszawa.pl

Artystka wygrała dziecięcą eurowizję

Viki Gabor jest piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów. Artystka dała się poznać szerszej publiczność w 2019 roku, wygrywając 17. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbywający się w Gliwicach. Ma na swoim koncie dwa albumy studyjne i dwa minialbumy. W 2020 roku nagrała singiel "Ramię w ramię" w duecie z Kayah.

W 2020 roku piosenkarka i jej ojciec zostali napadnięci przy sklepie na warszawskim Mokotowie. Policjanci zatrzymali wówczas trzech podejrzanych o usiłowanie rozboju.

