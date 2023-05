Masa Krytyczna na Dzień Matki. Zapraszają całe rodziny

Organizatorzy w sposób szczególny zachęcają do udziału w przejeździe wszystkie mamy. "W ten dzień na przejazd zapraszamy szczególnie nasze Mamy, Matki, Mamusie" - napisali na Facebooku. Namawiają też, by na przejazd przyjechać ze swoimi dziećmi – tymi małymi, jak i dużymi – by wspólnie sprawdzić, jak wygodnie i bezpiecznie można jeździć rowerem ulicami miasta.

- Dzieci na rowerach, rodzinne wyprawy rowerowe to inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń. Przypominamy, że na co dzień dziecko do 10. roku życia traktowane jest jako pieszy i nie może poruszać się ani po ulicy, ani po trasie dla rowerów, tylko po chodniku. A rodzice towarzyszący dziecku na swoich rowerach mają prawo w takiej sytuacji do jazdy po chodniku – oczywiście ostrożnie, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych – przypomina rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.