Tak będzie wyglądać nowy most przez Wisłę

Zarząd Zieleni rozpoczął przygotowania do budowy mostu pieszo-rowerowego w porcie Czerniakowskim. Przeprawa ma być gotowa na przełomie wiosny i lata przyszłego roku.

W środę pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw komunikacji rowerowej poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "w widoczny sposób rozpoczęły się już prace przygotowawcze na budowie nowego mostu pieszo-rowerowego w porcie Czerniakowskim".

Przygotowania do budowy mostu w porcie Czerniakowskim

Przygotowania do budowy mostu w porcie Czerniakowskim Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej

"Inwestycję na terenie Dzielnica Wisła prowadzi Zarząd Zieleni. Wykonawcą jest firma Primost Południe, a całość powinna być gotowa na przełomie wiosny i lata przyszłego roku" - czytamy we wpisie, któremu towarzyszy wizualizacja nowego mostu, a także zdjęcia wygrodzonego terenu. Tam wkrótce ma rozpocząć się budowa nowej przeprawy.

Nowy most w porcie Czerniakowskim na wizualizacji

Nowy most w porcie Czerniakowskim na wizualizacji Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Nowy most w porcie Czerniakowskim

W styczniu 2022 roku urzędnicy poinformowali o ogłoszeniu przetargu na projekt nowego mostu pieszo-rowerowego . Znajdzie się on po południowej stronie mostu Łazienkowskiego (przed laty była tam drewniana kładka). Powstanie w ten sposób komunikacyjne połączenie zachodniego i wschodniego nabrzeża basenu portu. Dziś, aby dostać się na Cypel Czerniakowski, trzeba nadkładać drogi, wybierając przepust nad wejściem do portu (przy Płycie Desantu) lub ulicę Zaruskiego (na wysokości Kanału Piaseczyńskiego i pieszej kładki nad Wisłostradą). Nowa przeprawa ma być skomunikowana z kładką biegnącą pod mostem Łazienkowskim, która dziś urywa się przed Wisłostradą.

Generalnie most będzie przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, ale ma być dostosowany do tego, by w razie potrzeby mogły przejechać po nim pojazdy służb.