Noworodek w oknie życia przy Hożej. Siostry nadały mu imię

Siostry franciszkanki z Hożej znalazły w sobotę nad ranem noworodka w oknie życia. Nadały chłopcu imię Tomasz. Jest on 19. maluchem pozostawionym w tym miejscu. Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy od półtora roku.

W komunikacie na stronie Archidiecezji Warszawskiej czytamy, że tym razem był to nowo narodzony chłopiec. - Siostry natychmiast - zgodnie z procedurami - wezwały karetkę pogotowia i policję. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Warszawie - poinformowała siostra Anna Uberman.

W ubiegłym roku nikt nie oddał w ten sposób dziecka, natomiast w roku 2020 siostry odnajdowały je dwukrotnie - 7 maja do okna życia trafił Stefanek, a 24 sierpnia Zuzia, o czym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl:

Jak działają okna życia?

Okno życia to niewielkie pomieszczenie w ścianie, z drzwiczkami otwieranymi od strony ulicy i drugimi od wewnątrz. W środku jest materac, jest ciepło, działa wentylacja. Pozostawione dziecko uruchamia dzwonek, po chwili jest przy nim zakonnica. Nierzadko zdumiona, że maluch już samodzielnie siedzi - do okna życia trafiają bowiem nie tylko noworodki.

Dziecko zostawione w oknie życia u zakonnic spędza chwilę. Zawiadomiona przez nie policja zawozi malucha do szpitala, a stamtąd - jeśli jest zdrowe - trafia do pogotowia opiekuńczego. Następny etap to ośrodek adopcyjny, gdzie rozpoczyna się procedura adopcyjna. Kiedy dziecko ma już akt urodzenia - a kobieta, która je pozostawiła nie zmieniła zdania i nie wróciła po nie - sąd zezwala na jego adoptowanie.