W piątek i niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra zespół Metallica. Stołeczni urzędnicy zapowiadają, że w związku z koncertami mieszkańców Saskiej Kępy czekają utrudnienia. Apelują też do fanów amerykańskiej grupy, by na koncert przyjechać komunikacją miejską. Tak najwygodniej.

Przed koncertem

Policja może też zadecydować o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zostanie podjęta decyzja o zamknięciu Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, na objazdy zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii: 102, 125 i 202 będą kursowały ul. Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 – Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką. Z kolei autobusy E-1 nie dojadą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, ale Wybrzeżem Szczecińskim do mostu Świętokrzyskiego i nim do stacji Centrum Nauki Kopernik.