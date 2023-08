Mazowsze wysyła kolejne karetki do Ukrainy

Kolejne dwie karetki "Meditransu" trafią do ogarniętej wojną Ukrainy. Tym razem wsparcie otrzymają miasta Berdyczów i Brody. Z Mazowsza do naszych wschodnich sąsiadów wysłano już łącznie 19 ambulansów.

- To kolejne karetki, które przekazaliśmy naszym braciom Ukraińcom, po to, aby niosły pomoc przede wszystkim - mówił we wtorek podczas przekazania ambulansów stronie ukraińskiej marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Podkreślił, że wsparcie dla ogarniętej wojną Ukrainy to nie tylko przekazywane karetki, ale również sprzęt medyczny czy agregaty prądotwórcze.

Wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną

Do Ukrainy trafią tym razem dwa pojazdy do niedawna używane przez warszawskie pogotowie. Jak wskazuje urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, to specjalistyczne ambulanse typu C marki Mercedes Sprinter wyprodukowane w 2011 roku. Ambulanse przeszły poprawki blacharsko-lakiernicze i niezbędne naprawy. Samochody są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do specjalistycznych działań ratowniczych służących do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, w tym nosze, defibrylator z kardiomonitorem, respirator transportowy i przenośny ssak elektryczny.