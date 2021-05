Zabytkowe autobusy i tramwaje na ulicach. Pliszka, Wilga i Słonka na Wiśle

W weekend ruszają Warszawskie Linie Turystyczne. Na tory wyjadą zabytkowe tramwaje, ulicami pojadą dawno niewidziane jelcze i ikarusy. A przez Wisłę będzie można przeprawić się jednym z trzech promów.

- Warszawskie Linie Turystyczne to nie tylko gratka dla miłośników komunikacji miejskiej, ale także sposób na poznanie Warszawy, jej zabytków i ciekawych miejsc. Przejazd zabytkowym tramwajem czy autobusem pozwala poczuć powiew historii, jest atrakcją dla dzieci i dorosłych oraz aktywną formą spędzenie wolnego czasu. Z kolei przeprawa przez Wisłę promem pozwala zobaczyć miasto z innej perspektywy, przenieść się z bulwarów na zielony brzeg rzeki i cieszyć się pobytem na plaży czy dalszą przejażdżką rowerem po wytyczonych ścieżkach - zachwala Warszawskie Linie Turystyczne Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka prasowa ratusza.

Linia autobusowa 100

Stare jelcze oraz ikarusy będą kursowały po prawo- i lewobrzeżnej Warszawie. Autobusy linii 100 pojadą na trasie: CENTRUM – Marszałkowska – Królewska – pl. Piłsudskiego – Senatorska – Miodowa – Świętojerska – Karmelicka – Stawki – Konwiktorska – Wybrzeże Gdańskie – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Targowa – al. Zieleniecka – al. Poniatowskiego – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Bagatela – Marszałkowska – CENTRUM.

Wycieczkę autobusem linii 100 można połączyć ze spacerem po atrakcyjnych zakątkach Warszawy. Będzie nim można dojechać m.in.: na Stare Miasto, do Parku Praskiego i zoo, na ulicę Ząbkowską z Centrum Praskim Koneser i do Łazienek Królewskich.

Przez cały sezon Warszawskich Linii Turystycznych "setka" będzie kursowała w soboty, niedziele i święta od 12.00 do 18.00.

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązują wszystkie bilety Zarządu Transportu Miejskiego.

Warszawskie Linie Turystyczne WTP

Promy na początek weekendowo

W sobotę na Wisłę wracają także promy. Bezpłatnie będzie można korzystać z przepraw na trzech trasach:

- Cypel Czerniakowski (pomost pływający) – Saska Kępa (plaża) - Most Poniatowskiego (nabrzeże) – Stadion Narodowy (plaża) - Podzamcze Fontanny (pomost pływający) – Zoo (plaża)

W okresie od 1 maja do 30 czerwca promy będą kursowały w soboty, niedziele i święta oraz dodatkowo 1 i 4 czerwca. W tym czasie Pliszka, Wilga i Słonka wykonają po 30 kursów dziennie.

Natomiast od 1 lipca do 31 sierpnia promy będą pływały codziennie. We wrześniu wrócą do trybu weekendowego. Promami można przewozić rowery.

Warszawskie Linie Turystyczne WTP

Co z Białołęką?

Na razie bez przeprawy z Nowodworów do Łomianek będę mieszkańcy Białołęki. - W przetargu nikt nie złożył oferty dla promu na Nowodworach – powiedział PAP rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert. Pytany o przyczyny odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat i "nie chce dywagować". Zwrócił uwagę, że na rynku nie ma wielu firm, które świadczą tego rodzaju usługi. Przypomniał, że w ubiegłym roku również nie zgłosił się chętny do prowadzenia przeprawy.

Innego zdania jest białołęcki rady Piotr Cieszkowski (Razem dla Białołęki). - Udało się znaleźć operatora dla 3 innych lokalizacji promowych w ramach ww. przetargu, zostaną uruchomione również w tym sezonie rejsy z przystani Młociny (Kurka Wodna Młociny), co świadczy, że są na rynku operatorzy świadczący usługi na terenie Warszawy – podkreślił w interpelacji do zarządu dzielnicy. Zaproponował, by ZTM powtórzył postępowanie mogące wyłonić operatora przeprawy z Białołęki do Łomianek. Tomasz Kunert odpowiedział, że prawdopodobnie nowe postępowanie w ramach zamówień publicznych będzie rozpisane przed wakacjami.

"36" z Ochoty na Marymont

W weekend na stołeczne tory wyjadą też zabytkowe tramwaje. - Z okien tramwaju jeżdżącego na linii 36 pasażerowie zobaczą między innymi malowniczą ulicę Filtrową, Marszałkowską z socrealistyczną Marszałkowską Dzielnicą Mieszkaniową i placem Zbawiciela oraz zielony Żoliborz z modernistyczną zabudową. Tramwaje dojadą też zabytkowego Zespołu Stacji Filtrów, Pałacu Kultury i Nauki, Ogrodu Saskiego i budynku PAST-y, o który podczas Powstania Warszawskiego toczyły się zacięte walki – zapowiada Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Warszawskie Linie Turystyczne WTP

Tramwaje linii 36 będą kurować na trasie: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – METRO MARYMONT.

Od 1 maja do 1 czerwca linia 36 będzie kursować w weekendy i w święta, co pół godziny. Po 1 czerwca będzie jeździć przez cały tydzień. Na trasę wyjadą wagony dwa zabytkowe warszawskie wagony 13N.

Oprócz tego będzie można przejechać się podobnym wagonem, tylko przegubowym pochodzącym z Poznania. Wsparciem będą też nieco nowsze, klasyczne youngtimery pochodzące i wyglądające jak z początku lat 70.

Warszawskie Linie Turystyczne WTP

Linia tramwajowa T

W sobotę 26 czerwca rozpoczną kursowanie tramwaje linii turystycznej linii T na trasie: PL. NARUTOWICZA - Grójecka - Al. Jerozolimskie - most Poniatowskiego - rondo Waszyngtona - al. Zieleniecka - Targowa - most Śląsko-Dąbrowski - al. "Solidarności" - Towarowa - Grójecka - PL. NARUTOWICZA. "Tetką" dojedziemy m.in. na Saską Kępę, do Parku Skaryszewskiego oraz na zabytkową Pragę i Staro Miasto.

Z przejazdów składami oznaczonymi literą T będzie można korzystać w soboty i niedziele od 12.00 do 18.00 do końca sierpnia. Obowiązują bilety ZTM.

Ratusz przypomina, że w pojazdach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązują limity liczby pasażerów, obowiązek zakrywania nosa i ust maskami, zachowywanie bezpiecznego odstępu od innych. Na promach należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Warszawskie Linie Turystyczne Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza na rejs Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl wideo 2 / 3 Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza na rejs Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Tramwajem po Wiśle Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Kapitan Wojciech Falkowski zaprasza na rejsy Tramwajem Wodny Urząd Miasta

Autor:kz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP