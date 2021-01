Drugie życie świątecznego drzewka. Ratusz zachęca do oddawania choinek

Jeżeli choinka nie nadaje się do ponownego zasadzenia i powinna zostać zutylizowana, mieszkańcy mogą zostawić choinkę w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych lub zawieźć drzewko do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u, przy ul. Płytowej 1. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 14–20 oraz w soboty od godz. 9 do 20.