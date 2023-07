Strażnicy dostali zgłoszenie o mężczyźnie, który chodzi za dziećmi w parku

"Z ich relacji (dzieci - red.) wynikało, że młody mężczyzna od dwóch dni przychodzi do parku i chodzi za dziećmi, zaczepia je i robi im zdjęcia. Szczególnie interesuje się dziewczynkami. Potwierdziły to dwie z nich w wieku 11 i 14 lat. Gdy pytały mężczyznę, po co to robi, odparł, że "chce popatrzeć, bo lubi dziewczynki w tym wieku" i mimo ich próśb nie przestał" - przytoczono w komunikacie wypowiedź strażniczki, która podjęła interwencję.