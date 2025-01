Co zrobić z choinką po świętach?

Koniec świąt to szansa dla choinek na nowe życie Źródło: Paweł Abramowicz/Fakty TVN

Stołeczny ratusz przypomina, że drzewka bez ozdób, opakowań, ziemi i donic należy zostawiać w kontenerach oznaczonych jako "zielone" lub w miejscach wyznaczonych przez administratorów nieruchomości.

"Ich odbiór odbędzie się zgodnie z harmonogramem dla odpadów zielonych. Choinki, których wysokość przekracza metr, warto rozdrobnić. Ułatwi to pracę załogom z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania" - wskazuje ratusz.

Choinki przyjmują PSZOK-i i Lasy Miejskie

Choinkę można też samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Stołeczne MPO prowadzi dwa PSZOK-i: przy ul. Tatarskiej 2/4 na Woli oraz przy ul. Kampinoskiej 1 na Bielanach. Punkty są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 19 oraz w soboty w godz. od 9-17.

Wzorem poprzednich lat Lasy Miejskie zbierają żywe drzewka świąteczne w donicach. W sobotę, 11 stycznia, w godzinach od 9 do 15 choinki będzie można oddawać przy ul. Korkowej 170, przy siedzibie Lasów Miejskich, a w sobotę, 18 stycznia, w godzinach od 9 do 15, przy ul. Rydzowej 1, przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

"Ważne, aby drzewka miały odpowiednio rozwinięte korzenie – dzięki temu będzie można ponownie posadzić je w lesie. Odbierane będą tylko rodzime gatunki iglaków, czyli: świerk pospolity, sosna zwyczajna i jodła pospolita" - podkreśla ratusz.

Co ważne: im krócej choinka była trzymana w ciepłym pomieszczeniu, tym większa szansa na to, że drzewko się przyjmie.

Gdzie składować odpady zielone?

Ponadto ratusz przypomina, że odpady zielone zaleca się zbierać w miejscu gromadzenia odpadów nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru. Należy również umieszczać je w workach z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o maksymalnej pojemności 120 litrów oraz grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska. Worki te powinny również być przezroczyste lub półprzezroczyste, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych.

"Ważne jest również to, aby przed wystawieniem mieszkańcy i administratorzy nieruchomości zadbali o odpowiednie rozdrobnienie gałęzi. Choć odpady zielone odbierane są w workach, to MPO stara się wspierać mieszkańców, dopuszczając przygotowanie gałęzi w powiązanych stosach o maksymalnej długości 120 cm" - podkreślają urzędnicy.