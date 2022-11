Patriotycznie i sportowo. Pobiegli, by uczcić rocznicę niepodległości

Wydarzenie wznowiono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. W biegu wzięli udział biegacze i biegaczki z całej Polski. - Chodzi o to żebyśmy na wesoło, z uśmiechem na twarzy celebrowali co roku odzyskanie niepodległości, żeby to święto było wesołe i na sportowo, żeby pokazać energię tego narodu - mówi na antenie TVN24 organizator imprezy.

O imprezie opowiadał także Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji urzędu miasta. - To jest bieg niesamowity, uczestnicy otrzymali biało-czerwone koszulki. Wystartuje ponad 10 tysięcy osób. Trasa jest niezmienna. Super, że w taki sportowy sposób możemy świętować dzień niepodległości. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy wystartują - mówił urzędnik. - Biegacze startują dla siebie, dla zdrowia, po to by upamiętnić to święto - dodał.