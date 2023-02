Przechodnie zauważyli ciało w stawie niedaleko szpitala. Wicedyrektor lecznicy: nie był to nasz pacjent

O zwłokach w Stawach Pęcickich, położonych w okolicy szpitala psychiatrycznego w Tworkach, dowiedział się nasz reporter Artur Węgrzynowicz. Informację taką otrzymaliśmy również na Kontakt 24. Na miejsce pojechał Węgrzynowicz. Jak zauważył, miejsce to jest ogólnodostępne, w okolicy można spacerować. - Przechodnie zauważyli ciało człowieka, dryfujące w wodzie przy brzegu. Zostały wezwane służby: straż pożarna, karetka oraz policja - relacjonował reporter tvnwarszawa.pl.

Młodszy brygadier Karol Kroć, oficer prasowy KP PSP Pruszków potwierdził, że w stawie znaleziono zwłoki. - Na miejscu działają policjanci, prawdopodobnie będą pracowali pod nadzorem prokuratury. Nie mam informacji o personaliach osoby zmarłej. Na miejsce do zabezpieczenia terenu wysłano jeden zastęp straży pożarnej. Sygnał o zdarzeniu wpłynął do nas około 14.20 - przekazał redakcji Kontaktu 24 oficer prasowy.

Stawy są ogólnodostępne

Rafał Wójcik, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, powiedział, że sprawa ta nie dotyczy bezpośrednio szpitala. - Stawy są ogólnodostępne, można do nich dojść, tam nie ma żadnego ogrodzenia. Dowiedziałem się, że zmarły to prawdopodobnie obcokrajowiec. Nie był to pacjent szpitala - podkreślił w rozmowie z tvnwarszawa.pl.