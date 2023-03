Kopał psa, którego prowadził na smyczy. Miał się nim opiekować pod nieobecność właściciela. Nagranie

Jak opisuje Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, do zdarzenia doszło kilka dni temu na dworcu kolejowym w Pilawie.

- Nieznany mężczyzna wielokrotnie kopał psa, którego prowadził na smyczy. Policjanci zajmujący się tą sprawą zabezpieczyli zapis monitoringu i przesłuchali świadka. Wykonując te czynności, ustalili, że sprawcą znęcania nad zwierzęciem był 40-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Miał on krótkotrwale opiekować się psem pod nieobecność właściciela - wyjaśniła Pychner.

Policjantka dodała, że mężczyzna usłyszał zarzut, do którego się przyznał. - Zgodnie z przepisami prawa znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a jeśli jest to przypadek znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, kara może sięgać pięciu lat - podsumowała Pychner.