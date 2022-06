Dwie kobiety ranione nożem, jedna nie żyje. Prokurator przesłuchuje podejrzewanych o atak

Mężczyźni podejrzewani o zaatakowanie nożem dwóch Ukrainek w Nacpolsku zostali doprowadzeni do prokuratury. Śledczy prowadzą z nimi czynności. Ustalili też tożsamość drugiego z zatrzymanych - jest również obywatelem Ukrainy. W wyniku zdarzenia zginęła 29-latka, a 21-latka trafiła w ciężkim stanie do szpitala.

O ataku na dwie obywatelki Ukrainy w Nacpolsku pod Płońskiem informowaliśmy w piątek po południu. Zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło na policję około godziny 13.15. Na miejscu policjanci ustalili, że poszkodowane zostały ranione nożem. Wspólnie z ratownikami medycznymi udzielili pomocy rannym. Jedna z kobiet - jak się później okazało 21-latka - została zabrana śmigłowcem ratunkowym do szpitala. Druga kobieta, 29-latka, pomimo akcji reanimacyjnej zmarła.

Pierwszy z podejrzewanych o atak został zatrzymany niespełna godzinę po zdarzeniu. Nie miał przy sobie dokumentów, odmawiał też podania danych. Policja miała natomiast pewność, że jest to obcokrajowiec. - Już udało się ustalić, że to 44-letni obywatel Ukrainy- przekazała w niedzielę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku Kinga Drężek-Zmysłowska. Drugi z zatrzymanych Ukraińców ma 27 lat.

Obaj zatrzymani zostali w niedzielę doprowadzeni do prokuratury. Prokurator Rejonowa w Płońsku Ewa Ambroziak odmówiła jednak informacji w sprawie. - Trwają czynności - powiedziała jedynie.

Śledczy badają motywy działania sprawców

21-letnia Ukrainka, która przeżyła atak nożem, przebywa w szpitalu. Trafiła tam w stanie ciężkim. Jeszcze w piątek przeszła operację. W szpitalu przebywa też - na obserwacji dwójka dzieci w wieku 2,5 roku i 5 miesięcy, które znajdowały się w domu na posesji, gdy doszło do ataku. Tuż po zdarzeniu dzieci zostały przewiezione do szpitala na badania. Następnie zdecydowano, że pozostaną tam na obserwacji do poniedziałku i wtedy decyzję podejmie sąd rodzinny.