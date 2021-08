Rolnicy blokują krajową "pięćdziesiątkę" w okolicy Góry Kalwarii

Jak zaznaczył, na miejscu protestują głównie sadownicy. – Zwracają uwagę na fatalną, ich zdaniem, politykę rządu w kwestii rolnictwa. Blokada przebiega w spokojnej atmosferze. Na miejscu są policjanci, jednak nie dochodzi do żadnych incydentów. Najwięcej pracy mają funkcjonariusze z ruchu drogowego, oni kierują samochody na objazdy – opisywał.

Droga została zablokowana w obu kierunkach. "Utrudnienie potrwa do czasu odwołania" - napisali drogowcy.

Dlaczego rolnicy protestują?

- Naszym uporem sprawiliśmy, że rolnicy wyszli na drogi na kilkadziesiąt godzin. Jest to bardzo trudne w momencie, kiedy władza dzieli wszystko na dwa. Widzimy falę hejtu spływającą z obozu władzy w naszym kierunku - mówił w środę w Małopolsce lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Dodał, że władza chciałaby "zapędzić rolników do Warszawy pod Sejm i tam otoczyć policją".

- Będziemy stać na drogach w całej Polsce i nie robimy tego ostatni raz. My robimy to po raz pierwszy na tą skalę – dużą i w tę ilości godzin, ale na pewno nie ostatni – zapowiedział.

Kołodziejczak podkreślił, że rolnicy protestują nie tylko dla siebie, ale mając na uwadze rozwój rolnictwa i produkcję żywności. Przypomniał, że Wawrzeńczyce, gdzie protest zakończył się o godz. 8 rano, to zagłębie polskich warzyw. Jak mówił lider AgroUnii, przez Małopolskę przeszły nawalne deszcze i gradobicia, a polscy rolnicy w roku 2021 nawet nie mogli ubezpieczyć upraw i płodów rolnych od skutków klęsk żywiołowych.

- Władza kolejny miesiąc nas ignoruje i olewa – mówił Kołodziejczak. "Żyjemy w kraju, gdzie obóz rządzący nadużywa swoich kompetencji, bo jest to swoiste nadużycie nieodzywanie się do ludzi, którzy strajkują" – ocenił lider AgroUnii. - Władza jest nieskuteczna i demagogiczna. Buduje opowieści, za którymi nie stoją fakty. To jest właśnie władza PiS – powiedział.