Policjanci interweniowali w miejskim autobusie. "Pasażer wykrzykiwał, że jest zakażony koronawirusem"

"Test dał wynik negatywny"

- Na miejsce została wezwana karetka, która przewiozła 47-latka do szpitala. Mężczyzna został poddany badaniom na obecność koronawirusa. Test dał wynik negatywny - zaznacza Wójcik.

Sprawa została skierowana przez policję do prokuratury. Jak wyjaśnia Wójcik, za fałszywe zgłaszanie służbom zdarzenia, które rzekomo ma zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób, grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Akcja "nie kłam medyka"

Od początku pandemii COVID-19 w Polsce zdiagnozowano 2347 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 35 osób. To dziewięć kobiet w wieku 32-73 lat oraz 26 mężczyzn w wieku od 37 do 89 lat. Większość z nich cierpiała też na inne schorzenia.

To wzmożony czas działalności ratowników medycznych, którzy apelują do Polaków, by nie zatajać przed nimi informacji o stanie zdrowia. Ukrywanie przed nimi wcześniejszego wyjazdu za granicę, kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzewaną o zakażenie, czy objawów wskazujących na COVID-19, nie tylko naraża ich zdrowie. Powoduje także wyłączenie załogi z sytemu - czasem na kilkadziesiąt godzin - dopóki pacjent nie zostanie poddany testom.