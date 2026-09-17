W czasie jazdy źle się poczuł, uderzył w dwa auta. Trzy osoby poszkodowane
Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali 18 minut po północy.
- Do zdarzenia doszło na ulicy Cybernetyki. Z naszych pierwszych ustaleń wynika, że kierujący Mazdą 34-letni mężczyzna źle się poczuł w trakcie jazdy i uderzył w samochód osobowy marki Kia. Następnie zderzył się z zaparkowanym Jeepem, uszkodził też słupki oraz znak drogowy. W wyniku tego zdarzenia kierujący z Mazdy i jego pasażerka trafili do szpitala. Poszkodowany został też 39-letni mężczyzna z Kii - przekazał nam w czwartek rano podkomisarz Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Policjant dodał, że kierowcy byli trzeźwi i mieli uprawnienia do kierowania.
Zderzenie na Cybernetyki
Źródło: tvnwarszawa.pl