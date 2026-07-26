Mokotów Pstrokatą elewację zastąpi stalowa kurtyna. "To ma być dla dzieci?" Dariusz Gałązka |

Teatr Lalek Guliwer na Mokotowie Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Teatr Lalek Guliwer

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Zakończyło się postępowanie w związku z konkursem realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej Frontonu Głównego Teatru Lalek Guliwer w Warszawie" - poinformowali przedstawiciele teatru na swojej stronie internetowej.

Jak informował stołeczny ratusz, zadaniem uczestników było stworzenie projektu, który nie tylko odświeży wygląd budynku, ale także podniesie jego funkcjonalność, dostępność i atrakcyjność dla widzów - szczególnie dzieci i młodzieży.

Jury uzasadnia

Jury konkursowe wybrało projekt pracowni z Zabrza - Projekt Plus Architekci. Nagrodą było 25 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki do opracowania dokumentacji projektowej.

W uzasadnieniu jury poinformowało, że zwycięska praca "wyróżnia się interesującym rozwiązaniem inspiracji kurtyną teatralną, która (...) wymaga doprecyzowania materiałowego celem zachowania wrażenia przystępności zwłaszcza w odbiorze młodego widza".

Teatr Lalek Guliwer na wizualizacji Źródło zdjęcia: Teatr Lalek Guliwer

Z kolei urzędnicy z ratusza podkreślają, że "nowy fronton ma podkreślić rangę teatru, a jednocześnie zachować jego unikalny charakter". "Ważnym elementem koncepcji jest także ekspozycja lalek oraz obecność neonu z logo instytucji - znaków rozpoznawczych Guliwera" - wskazuje ratusz.

Głosy krytyki

Realizacja projektu oznacza ogromną zmianę. Nowy fronton ma nawiązywać do stalowej, uporządkowanej kurtyny teatralnej w stonowanych barwach. Ma niewiele wspólnego z obecną estetyką wejścia. Decyzja jury konkursowego wywołała mieszane uczucia.

"Bardzo smutny, współczesny koszmarek. To ma być dla dzieci?" - skomentowała ogłoszenie wyników konkursu jedna z użytkowniczek Facebooka.

Teatr Lalek Guliwer na wizualizacji Źródło zdjęcia: Teatr Lalek Guliwer

Pojawiły się skojarzenia do więziennych krat, które ma przypominać stalowa kurtyna.

"Szkoda, że zamiast ewentualnie nawiązać w jakimś stopniu do pierwotnej, ciekawej, fasady budynku, zrobiony z tego będzie całkiem nijaki budynek "nowoczesny" jakich wiele. A szczególnie nie wskazujący żadnych konotacji, że to ma być teatr dla DZIECI" - czytamy w innym komentarzu.

Historia Guliwera

Teatr Lalek Guliwer został założony tuż po drugiej wojnie światowej w 1945 roku. Swoją nazwę uzyskał dwa lata później, a w budynku przy ulicy Różanej 16 na Mokotowie rezyduje od 1970 roku. Wówczas elewacja wyróżniała się aluminiową konstrukcją i przeszklonym wejściem.

W 1993 roku fronton przeszedł metamorfozę i zyskał postmodernistyczną, kolorową, wręcz pstrokatą formę. W ten sposób Teatr Guliwer stał się jednym z najbardziej charakterystycznych budynków na Mokotowie.

Teatr Lalek Guliwer Teatr Lalek Guliwer Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Teatr Lalek Guliwer Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Teatr Lalek Guliwer Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl