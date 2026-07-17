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Do końca roku potrwa remont w malowniczym Parku Arkadia

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Remont Parku Arkadia
Remont w Parku Arkadia
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ma stać się bardziej dostępny i przyjazny dla mieszkańców i zwierząt. Rozpoczęły się prace budowlane w Parku Arkadia na warszawskim Mokotowie. Według harmonogramu potrwają one do końca roku.

Remont rozpoczęto w północnej części parku, u podnóża skarpy. Odnawiane są zniszczone alejki - w większości miejsc zostaną one wykonane z nawierzchni mineralnej. "W celu ochrony korzeni drzew oraz w miejscach, gdzie przebiegają trasy wędrówek zwierząt, szczególnie płazów, powstaną chodniki podwieszane typu deck" - przekazali ogrodnicy z Zarządu Zieleni.

W miejscach, gdzie wypływała woda, które naturalnie występują w północnej części parku - przywrócone zostaną przepusty kierujące nadmiarową wodę do zbiornika. Dzięki temu zwiększy się dostępność tego rejonu parku dla osób z niepełnosprawnościami.

Po wschodniej stronie jednego ze zbiorników (u zbiegu skrzyżowania ulic Idzikowskiego i Piaseczyńskiej) na powierzchni 300 metrów kwadratowych. posadzone zostaną nowe rośliny.

Finisz prac zaplonowano na koniec tego roku.

14 hektarów i 3,5 tysiąca drzew

Park Arkadia to teren skarpy wiślanej pełny zbiorników wodnych i naturalnych mokradeł - to obszar położony na północ od Królikarni oraz znajdujące się u jej stóp stawy, będące niegdyś jej częścią. Powstał w latach 1968–1970 wg projektu Longina Majdeckiego.

Dzieli się na Arkadię Górną i Dolną. Kompozycję Arkadii Górnej wyznacza system alejek parkowych skomunikowanych z ul. Puławską i sąsiadującą Królikarnią. Z kolei układ kompozycyjny Arkadii Dolnej wyznaczony jest przez podłużny staw rozciągający się równolegle do skarpy. Obie części parku łączą się systemem schodów, prowadzonych po skarpie alei oraz wąwozem będącym jednocześnie granicą parku. Różnica w wysokości terenu pomiędzy Arkadią Dolną i Górną wynosi ponad 10 metrów.

Arkadia zajmuje powierzchnię około 14 hektarów i charakteryzuje się wysokim stopniem bioróżnorodności. Oprócz zieleni parkowej na skarpie i podskarpiu występują zbiorowiska roślinne, które powstały samoistnie. Rośnie tu ols (las olchowy) z dominującą olszą czarną (Alnus glutinosa). Ogólnie w całym Parku rośnie ponad 3,5 tysiąca drzew liściastych.

Remont Parku Arkadia
Remont Parku Arkadia
Remont Parku Arkadia
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Remont Parku Arkadia
Remont Parku Arkadia
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Remont Parku Arkadia
Remont Parku Arkadia
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Remont Parku Arkadia
Remont Parku Arkadia
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Teren warszawskiej Arkadii porośnięty jest w 60 proc. drzewostanem, co sprzyja obecności ptaków. Na podmokłym terenie można spotkać płazy: ropuchę szarą (Bufo bufo) i traszkę zwyczajną (Lissotriton vulgaris) – występującą w Rowie Piaseczyńskim.

Park Arkadia od 2006 roku jest w całości objęty prawną formą ochrony przyrody jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

Źródło: PAP
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Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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