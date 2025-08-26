Pożar w mieszkaniu na Sadybie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało

W poniedziałek o godzinie 20.25 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na parterze bloku przy ulicy Konstancińskiej 7. - Po wejściu do środka strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny - informuje kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Jak zaznacza, jeszcze przed przybyciem służb, pożar niemal samoistnie wygasł. - Zastaliśmy na miejscu małe zarzewie ognia, na które podano jeden prąd wody. Spaleniu uległo łóżko oraz część wyposażenia jednego z pomieszczeń - opisuje.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. Wyjaśnieniem okoliczności śmierci mężczyzny zajmie się policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN