Przyłapany na gorącym uczynku. Policja: złośliwie niszczył samochody

Do rysowania aut dochodziło na Mokotowie. Policja nie ma wątpliwości, że stał za tym mieszkający w okolicy Woronicza 74-latek.

"Tłumaczył się, że zasłabł i oparł się o samochód"

Grozi mu do pięciu lat więzienia

Podejrzany nie przyznał się do przestępstw, utrzymując wersje o zasłabnięciu. Teraz będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem, który może go skazać nawet na pięć lat więzienia oraz zobowiązać do zapłacenia za wyrządzone szkody.