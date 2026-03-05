Logo TVN Warszawa
Mokotów

W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała

Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
Źródło: Sztab Generalny WP
Przed Sztabem Generalnym Wojska Polskiego na Mokotowie stanie pomnik generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, pierwszego szefa Sztabu Generalnego WP. Wybrano już koncepcję rzeźby. Autorem projektu jest Zbigniew Mikielewicz.

Jak poinformował Sztab Generalny WP, pomnik stanie przed głównym wjazdem na dziedziniec Sztabu przy Rakowieckiej 4A w Warszawie. Do konkursu zgłoszono sześć prac, które oceniła komisja złożona z przedstawicieli środowisk artystycznych, ekspertów w dziedzinie rzeźby i przestrzeni publicznej oraz przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zwycięski projekt przedstawia generała stojącego na cokole, w mundurze galowym, z szablą u pasa i lornetką w prawej dłoni. Według regulaminu konkursu wysokość monumentu nie może przekroczyć 5, 6 metrów. Cokół ma być wykonany z granitu lub piaskowca, a rzeźba generała z brązu.

Pomnik skierowany będzie przodem do ulicy Rakowieckiej. Na cokole będzie umieszczona tabliczka z inskrypcją: "Gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowski, 1866-1928, pierwszy Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego".

Zagospodarowane zostanie też otoczenie pomnika - pojawi się tam mała architektura, niska zieleń i punktowe oświetlenie. Koncepcja powinna też uwzględniać możliwość przeprowadzania uroczystości patriotycznych z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Pomnik wraz z zagospodarowaniem okolicy będzie kosztował 600 tys. zł.

Dowódca, wynalazca

Tadeusz Rozwadowski (Tadeusz Jordan-Rozwadowski), herbu Trąby, urodził się 19 maja 1866 w Babinie (powiat Kałusz). Był generałem porucznikiem armii Austro-Wegier i generałem broni Wojska Polskiego.

W Wiedniu ukończył Akademię Techniczną jako najlepszy student na roku. Szybko zasłynął nie tylko jako dowódca, ale i wybitny wynalazca – opracował nowoczesne celowniki oraz nowy typ pocisku (granato-szrapnel) stosowanego w czasie I wojny światowej, pierwowzór współczesnej amunicji odłamkowo-burzącej.

Podczas I wojny światowej wprowadził tzw. ruchomą zasłonę ogniową (ogień artylerii postępujący tuż przed piechotą). Jego rozwiązanie stało się światowym standardem, przejęły je armie Niemiec i Francji.

Dwukrotnie pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego WP. Stworzył podwaliny polskiej marynarki wojennej, straży granicznej oraz kawalerii. Jako autor operacyjnego Rozkazu nr 10 000 oraz koordynator logistyki stał się faktycznym architektem zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.

Gen. Rozwadowski zmarł 18 października 1928 roku w lecznicy św. Józefa przy ul. Hożej w Warszawie.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sztab Generalny WP

