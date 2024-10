Drzwi Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwarte. "Wyjątkowy moment dla Warszawy"

Pierwszy powojenny budynek z myślą o sztuce współczesnej

Warszawiacy i pasjonaci sztuki z całej Polski czekali na ten moment od lat - otwarto drzwi do nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To pierwszy powojenny budynek w Warszawie, który powstał z myślą o sztuce współczesnej. Usytuowany jest pod numerem 103, wzdłuż zachodniej strony ulicy Marszałkowskiej, ma niemal 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni i składa się z sześciu kondygnacji skupionych wokół monumentalnej, centralnej klatki schodowej. Na dwóch poziomach wystawowych znajdują się też pomieszczenia z panoramicznymi oknami wychodzącymi na ulicę Marszałkowską i południową część placu Defilad. Gmach zaprojektował nowojorski architekt Thomas Phifer.

- Długo czekaliśmy na ten gmach, ale wreszcie jest. Dziś możemy zaprosić warszawianki i warszawiaków do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To jest muzeum o was i dla was, które nie tylko celebruje sztukę współczesną, ale też podkreśla wielką zmianę, jaka się w mieście dokonuje - mówiła Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej. - Mam nadzieję, że będziecie tu przychodzić, że miejsce to stanie się częścią codziennego życia stolicy. Jest to największe marzenie zespołu MSN-u - dodała Joanna Mytkowska.