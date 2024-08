Z początkiem września czeka mieszkańców Mazowsza nowy rozkład jazdy pociągów. Zmiany w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej spowodowane będą przede wszystkim pracami torowymi na stacji Warszawa Zachodnia i przyległych linii kolejowych oraz z budową nowego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska.

Od niedzieli 1 września, zacznie obowiązywać jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów wszystkich przewoźników. Jak podał w komunikacie ratusz, utrzymane pozostało honorowanie biletów WTP i przewoźników kolejowych.

Linie S1 i S2

Pociągi SKM S1, za wyjątkiem kilku kursów, przez cały dzień będą odjeżdżały ze stacji początkowych o stałych godzinach, z częstotliwością co około 30 minut. "Dwa ostatnie, wieczorne pociągi z Pruszkowa i jeden z Otwocka – pojadą w skróconej relacji, tylko do stacji Warszawa Wschodnia. W pełnej relacji, na trasie Otwock – Pruszków, pojedzie 38 par pociągów dziennie" - poinformował ratusz w komunikacie.

Podobnie będzie z pociągami SKM S2. Za wyjątkiem kilku kursów, przez cały dzień również będą odjeżdżały ze stacji początkowych o stałych godzinach, z częstotliwością co około 30 minut. Ostatnie, późnowieczorne połączenia z Lotniska Chopina i Sulejówka Miłosny będą w skróconych relacjach – do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia lub przystanku Warszawa Rakowiec. W pełnej relacji będzie 35 kursów do Sulejówka Miłosny i 37 do Lotniska Chopina.

Linie S3 i S4

Na Lotnisko Chopina przez cały tydzień pojedzie 19 pociągów SKM S3. W odwrotnej relacji, w dni powszednie – do Radzymina, Wieliszewa lub Legionowa Piasków, a w dni wolne od pracy, tylko do Legionowa Piasków – 18 pociągów.

Pociągi SKM linii S4 będą kursowały w dni powszednie w pełnej relacji, z częstotliwością co około 60 minut. W pełnej relacji pomiędzy Zegrzem Południowym i Piasecznem pojedzie 19 par pociągów. Na odcinku Piaseczno – Warszawa Główna będą kursowały także pociągi SKM S40, w liczbie 20 par połączeń. To oznacza, że w dni powszednie na odcinku Piaseczno – Warszawa Zachodnia pociągi SKM pojadą z częstotliwością co około 30 minut.

W dni wolne od pracy na trasie Piaseczno – Zegrze Południowe pojadą 4 pary pociągów z częstotliwością co około 4 godziny. Pozostałe pociągi, poza pierwszym porannym do Piaseczna, który wyruszy ze stacji Warszawa Gdańska, będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem.

Prace na torach

Od 2 do 6 września z powodu nocnych prac torowych na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie, dwa pociągi SKM S4 (pierwszy poranny z Piaseczna i ostatni wieczorny z Zegrza Południowego) nie pojadą na odcinku Warszawa Zachodnia – Piaseczno. Dwa ostatnie wieczorne pociągi SKM S40, z Warszawy Głównej do Piaseczna i z Piaseczna do Warszawy Głównej, będą w tych dniach odwołane.

Autorka/Autor:mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl