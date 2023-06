"Słonecznym" do Ustki oraz "Słonecznym - BIS" do Gdyni. Rusza przedsprzedaż biletów

Trasa i ceny biletów

"Słoneczny" będzie kursował na trasie Warszawa - Ustka - Warszawa przez siedem dni w tygodniu. Do popularnego, letniego połączenia, podobnie jak w ubiegłym roku, dołączy "Słoneczny - BIS", który zawiezie warszawiaków do Gdyni. Będzie można nim pojechać w soboty, niedziele i święta. Oba pociągi będą obsługiwane przez wagony piętrowe firmy Bombardier.

Podobnie jak w zeszłym roku, bilet normalny w jedną stronę z Warszawy do Ustki kosztuje 75 złotych, a do Trójmiasta 60 złotych. Kolejarze mają też dobrą wiadomość. Oferta na trasę Słupsk - Ustka zostanie przedłużona o odcinek Słupsk - Gdynia. Minimalna cena biletu według oferty dla relacji Ustka - Słupsk według taryfy normalnej wyniesie siedem złotych, a maksymalna dla całej relacji Gdynia - Ustka to 27 złotych.