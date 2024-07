Stylowy skład spod Wawelu na torach w Warszawie

To kolejne już lato z wymianą zabytkowych tramwajów pomiędzy miastami. Pomysł narodził się w 2022 roku w Krakowie. Rok później do miasta Kraka pojechał pierwszy szynowy zabytek ze stolicy. W tym roku tabor Warszawskich Linii Turystycznych zasilił przegubowy wagon typu GT6 z 1963 roku, który pierwotnie woził mieszkańców niemieckiej Norymbergii, skąd trafił do Małopolski. Można się nim przejechać we wtorki i czwartki na linii 36 oraz w weekendy na trasie linii T – obowiązuje na niej taryfa miejska.