Od poniedziałku zmiany w komunikacji miejskiej

Jak poinformował, od 18 maja zmienione będą między innymi reguły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej i transportu publicznego. - Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące. Teraz będzie to 30 procent wszystkich miejsc siedzących lub stojących przypisanych według normy do danego pojazdu: tramwaju czy autobusu - mówił.

Aktualnie, jeśli w jakimś pojeździe jest na przykład 50 miejsc siedzących, to można zapełnić tylko jego połowę i do środka wchodzi maksymalnie 25 pasażerów. - Teraz jeśli mamy 50 miejsc siedzących i 100 stojących w tym samym pojeździe to będzie to około 45 pasażerów, to oznacza znaczny przyrost, ale jednak przy utrzymaniu pewnego dystansowania tak jak do tej pory - zaznaczył Morawiecki.