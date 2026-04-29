Komunikacja miejska podczas majówki

W tym roku weekend majowy przedłuża się tylko o jeden dzień, bo 1 maja wypada w piątek, który z tego powodu jest wolny od pracy. Święto Flagi (2 maja) i Święto Konstytucji 3 Maja przypadają w sobotę i niedzielę.

W czwartek autobusy będą jeździły według standardowych rozkładów, zmieni się tylko rozkład linii nocnych, które w nocy z czwartku na piątek będą kursowały zgodnie z rozkładem weekendowym. Nocne kursy będzie miało też metro.

Od piątku do niedzieli dla linii 193 wprowadzony zostanie specjalny rozkład jazdy. W piątek i niedzielę (1 i 3 maja) autobusy będą jeździły według niedzielnego rozkładu jazdy. W sobotę obowiązywał będzie standardowy rozkład.

Linie nocne będą jeździły według niedzielnego rozkładu jazdy jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 3 na 4 maja).

Przez cały czas tramwaje będą kursowały normalnie, czyli tak, jak wskazuje kalendarz - ze zmniejszoną częstotliwością w dni świąteczne.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w weekend 1-3 maja na skróconej trasie będą jeździły pociągi metra linii M2.