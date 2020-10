"Opady w całym kraju zwiększają poziom wody w Wiśle. Wojsko sygnalizuje, że konieczny może być czasowy demontaż mostu pontonowego z tymczasowym rurociągiem do Czajki" - napisał w środę na Twitterze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Śmieci wraz z deszczem

W ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl informowaliśmy, że ze względu na zapchane pompy tłoczące ścieki do tymczasowego rurociągu znajdującego się na moście pontonowym, w nocy do Wisły zrzucono 15 tysięcy metrów sześciennych ścieków - taką informację podawał na Twitterze prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Jednocześnie ocenił, że po wcześniejszej awarii pompy głównej MPWiK wykorzystuje jedynie dwie małe - awaryjne. Ocenił, że to "nielegalne".