Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience

Informacje potwierdził młodszy aspirant Jakub Gontarek z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - W niedzielę o godzinie 8:31 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zniszczenia polskich flag narodowych rozwieszonych na budynkach przy ulicy Kochanowskiego - przekazał.
Jedna w koszu inna w studzience
- Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zdarzenie. Ustalono, że łącznie zerwano sześć flag. Jedna z nich została odnaleziona w koszu na śmieci, druga w studzience kanalizacyjnej, nie mam informacji dotyczących odnalezienia czterech pozostałych - zastrzegł.
Policjant dodał, że w prowadzone są czynności wyjaśniające. - Zgłoszenie zostało przyjęte, prowadzimy czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia - dodał.
Autorka/Autor: est, katke
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
