Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację, że w nocy z soboty na niedzielę ktoś zerwał polskie flagi z budynków przy ulicy Kochanowskiego w Warszawie. Sprawę bada policja.

Informacje potwierdził młodszy aspirant Jakub Gontarek z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. - W niedzielę o godzinie 8:31 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zniszczenia polskich flag narodowych rozwieszonych na budynkach przy ulicy Kochanowskiego - przekazał. 

- Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zdarzenie. Ustalono, że łącznie zerwano sześć flag. Jedna z nich została odnaleziona w koszu na śmieci, druga w studzience kanalizacyjnej, nie mam informacji dotyczących odnalezienia czterech pozostałych - zastrzegł.

Policjant dodał, że w prowadzone są czynności wyjaśniające. - Zgłoszenie zostało przyjęte, prowadzimy czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia - dodał. 

Autorka/Autor: est, katke

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PolicjaPrzestępczość w Warszawie
