Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Kolejny drogowy paraliż przy Galerii Młociny. "Można się udusić od spalin"

Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny (zdjęcie archiwalne)
Kierowcy utknęli w korku wyjeżdżając z Galerii Młociny (zdjęcia z 11 października 2025 r.)
Źródło: TVN24
W poniedziałek, 10 listopada, doszło do kolejnego w ostatnich tygodniach paraliżu drogi wyjazdowej z parkingu Galerii Młociny. Klienci centrum handlowego utknęli w garażu podziemnym i nie mogą z niego wyjechać. Pierwszą informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Korki tworzą się w poniedziałek także przy centrum handlowym Arkadia.

"W Galerii Młociny w Warszawie właśnie trwa powtórka z października, ludzie nie mogą wyjechać z garażu, na -2 można się udusić od spalin" - poinformował redakcję Kontakt24 nasz czytelnik.

"Wszyscy stoją w oparach spalin"

Informację o zapchanym parkingu pojawiają się również w komentarzach pod postami publikowanymi na stronie centrum handlowego w mediach społecznościowych. "Parking ogarnijcie. Nie można od kilku godzin się wydostać. Wszyscy stoją w oparach spalin" - napisał jeden z klientów. "Przez cały czas nie ma nikogo z obsługi, nikt nie odbiera telefonów. Ludzie się duszą a wystarczyłoby, aby ktoś pokierował rozsądnie ruchem" - dodał.

Inny klient komentuje: "ochrona jest na wyjazdach i pomaga w wyjeździe z parkingu. Ja z -2 wyjechałem przez -1 szybciej".

Przedstawicieli centrum handlowego zapytaliśmy, czy zareagowali już na powstały zator, czy na miejsce została wezwana policja, a także, czy ktoś na miejscu kieruje ruchem tak, aby ułatwić wyjazd z parkingu. Czekamy na odpowiedź.

Jak poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, korki przy Galerii Młociny może potęgować również awaria sygnalizacji świetlnej. - Na ten moment policja nie kieruje ruchem w tym miejscu - wyjaśnił.

Powtórka z października

To już kolejna sytuacja, kiedy dochodzi do paraliżu drogi wyjazdowej z tej konkretnej galerii handlowej. 11 października tłum zmotoryzowanych klientów Galerii Młociny utknął przy wyjeździe z parkingu podziemnego. Niektórzy w korku spędzili nawet trzy godziny, wdychając spaliny. Złość i wzburzenie klientów centrum handlowego wylały się w komentarzach na Facebooku.

Kryzysowa sytuacja wydarzyła się też w grudniu 2024 roku, tuż przed świętami. Wówczas klienci również utknęli na wiele godzin, niektórzy nawet porzucali swoje samochody.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"

Kilka godzin wyjeżdżali z parkingu. Drogowcy o "problemie w zarządzaniu", galeria o "szerokim planie"

Dariusz Gałązka
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu pełnym spalin

Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu pełnym spalin

Kiedy pytaliśmy o powtarzające się problemy przy wyjeździe z parkingu galerii przedstawiciela miejskich drogowców, ten odpowiedział, że problem tkwi w zarządzaniu parkingiem. Natomiast zarządca centrum handlowego uważa, że konieczne jest wypracowanie szerokiego planu komunikacyjnego dla tej części miasta.

Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich zwrócił uwagę, że w tym rejonie jest kilka dużych parkingów: P&R przy węźle Młociny czy P&R przy stacji metra, i tam problemów z wyjazdem nie ma. - Galeria Młociny, mimo naszych propozycji, nie korzysta z miejskiego systemu informacji parkingowej, czyli niebieskich tablic informujących o zajętości, które widać przy okolicznych parkingach - dodał.

Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny (zdjęcie archiwalne)
Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny (zdjęcie archiwalne)
Źródło: TVN24

Korki również przy Arkadii

Korki tworzą się w poniedziałek też przy centrum handlowym Arkadia. W sieci pojawiają się zdjęcia poważnie zakorkowanego rejonu ulic Słonimskiego, Jana Pawła II oraz Kłopot. Tam do podobnej sytuacji doszło w ostatnią sobotę. Jak tłumaczyła wówczas przedstawicielka Westfield Arkadia, sobotnie korki były spowodowane utrudnieniami w ruchu na ulicy Słomińskiego. "W celu usprawnienia przejazdu na miejsce została wezwana policja, która przekierowywała ruch do ulicy Błońskiej, która była drożna. Utrudnienia w ruchu w okolicy centrum handlowego są tymczasowe, w ciągu kilku dni sytuacja wróci do normy" - wyjaśniła.

Paraliż wokół centrum handlowego w Warszawie. "Dużo klientów"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Paraliż wokół centrum handlowego w Warszawie. "Dużo klientów"

KONTAKT24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
parkingMłociny
Czytaj także:
Śmieci porzucone przy ulicy Białowiejskiej
Zdradziły go śmieci
Wola
Drogowego recydywistę zatrzymali policjanci z płockiej grupy SPEED
Noc, gęsta mgła i ponad "200" na liczniku
Okolice
Tragiczny wypadek na DK76
Trzy osoby nie żyją, 18 zostało rannych. Długi weekend na drogach
Okolice
Akcja policji na trasie S8
Zasadzka i zatrzymanie na trasie S8
Okolice
34-latek został zatrzymany przez policjantów z Nasielska
Ma długą listę zaległych kar, w więzieniu spędzi trzy lata i 122 dni
Okolice
Nocna Pomoc Lekarska (zdjęcie ilustracyjne)
Znajdziesz tam lekarza, gdy przychodnie zdrowia nie pracują
Śródmieście
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
W długi weekend dużo dzieci trafia na SOR
Ochota
Dendrolog w pracy
Żoliborz ma swojego dendrologa, podjął pierwszą decyzję o wycince
Żoliborz
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Ksiądz potrącił nastolatkę i uciekł. Apelacje po wyroku
Okolice
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
Bielany
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Przebudują "niefunkcjonalne" skrzyżowanie
Ursynów
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
Okolice
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
Okolice
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
Ursynów
Flagi zostały zerwane z budynków na warszawskich Bielanach
Flagi zerwane z budynków. Jedna w koszu, inna w studzience
Bielany
Obcy w warszawskich stawach i innych zbiornikach wodnych
Obcy w warszawskich akwenach. Trwa walka, są powody do optymizmu
Śródmieście
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Okolice
Zaginiony Miron Czaplicki
Zaginął Miron Czaplicki. Bliscy apelują o pomoc
Mokotów
Wypadek w Bolęcinie
Uderzył w ogrodzenie i dachował. Trafił do szpitala
Okolice
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
18-latek przychodził do starszych osób po pieniądze
Okolice
Dron (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz lotów dronem
Śródmieście
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą"
Śródmieście
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
Śródmieście
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
Wola
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Śródmieście
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Okolice
Wypadek na kolei w miejscowości Kątne
Na torach zginął człowiek. Były utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Okolice
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki