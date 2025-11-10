Kolejny drogowy paraliż przy Galerii Młociny. "Można się udusić od spalin"

Kierowcy utknęli w korku wyjeżdżając z Galerii Młociny (zdjęcia z 11 października 2025 r.) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W Galerii Młociny w Warszawie właśnie trwa powtórka z października, ludzie nie mogą wyjechać z garażu, na -2 można się udusić od spalin" - poinformował redakcję Kontakt24 nasz czytelnik.

"Wszyscy stoją w oparach spalin"

Informację o zapchanym parkingu pojawiają się również w komentarzach pod postami publikowanymi na stronie centrum handlowego w mediach społecznościowych. "Parking ogarnijcie. Nie można od kilku godzin się wydostać. Wszyscy stoją w oparach spalin" - napisał jeden z klientów. "Przez cały czas nie ma nikogo z obsługi, nikt nie odbiera telefonów. Ludzie się duszą a wystarczyłoby, aby ktoś pokierował rozsądnie ruchem" - dodał.

Inny klient komentuje: "ochrona jest na wyjazdach i pomaga w wyjeździe z parkingu. Ja z -2 wyjechałem przez -1 szybciej".

Przedstawicieli centrum handlowego zapytaliśmy, czy zareagowali już na powstały zator, czy na miejsce została wezwana policja, a także, czy ktoś na miejscu kieruje ruchem tak, aby ułatwić wyjazd z parkingu. Czekamy na odpowiedź.

Jak poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji, korki przy Galerii Młociny może potęgować również awaria sygnalizacji świetlnej. - Na ten moment policja nie kieruje ruchem w tym miejscu - wyjaśnił.

Powtórka z października

To już kolejna sytuacja, kiedy dochodzi do paraliżu drogi wyjazdowej z tej konkretnej galerii handlowej. 11 października tłum zmotoryzowanych klientów Galerii Młociny utknął przy wyjeździe z parkingu podziemnego. Niektórzy w korku spędzili nawet trzy godziny, wdychając spaliny. Złość i wzburzenie klientów centrum handlowego wylały się w komentarzach na Facebooku.

Kryzysowa sytuacja wydarzyła się też w grudniu 2024 roku, tuż przed świętami. Wówczas klienci również utknęli na wiele godzin, niektórzy nawet porzucali swoje samochody.

Kiedy pytaliśmy o powtarzające się problemy przy wyjeździe z parkingu galerii przedstawiciela miejskich drogowców, ten odpowiedział, że problem tkwi w zarządzaniu parkingiem. Natomiast zarządca centrum handlowego uważa, że konieczne jest wypracowanie szerokiego planu komunikacyjnego dla tej części miasta.

Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich zwrócił uwagę, że w tym rejonie jest kilka dużych parkingów: P&R przy węźle Młociny czy P&R przy stacji metra, i tam problemów z wyjazdem nie ma. - Galeria Młociny, mimo naszych propozycji, nie korzysta z miejskiego systemu informacji parkingowej, czyli niebieskich tablic informujących o zajętości, które widać przy okolicznych parkingach - dodał.

Korek przy wyjeździe z Galerii Młociny (zdjęcie archiwalne) Źródło: TVN24

Korki również przy Arkadii

Korki tworzą się w poniedziałek też przy centrum handlowym Arkadia. W sieci pojawiają się zdjęcia poważnie zakorkowanego rejonu ulic Słonimskiego, Jana Pawła II oraz Kłopot. Tam do podobnej sytuacji doszło w ostatnią sobotę. Jak tłumaczyła wówczas przedstawicielka Westfield Arkadia, sobotnie korki były spowodowane utrudnieniami w ruchu na ulicy Słomińskiego. "W celu usprawnienia przejazdu na miejsce została wezwana policja, która przekierowywała ruch do ulicy Błońskiej, która była drożna. Utrudnienia w ruchu w okolicy centrum handlowego są tymczasowe, w ciągu kilku dni sytuacja wróci do normy" - wyjaśniła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD