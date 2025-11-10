Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę

Do zdarzenia doszło na warszawskich Bielanach Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę, w rejonie ulicy Szegedyńskiej. Policja podaje na razie wstępne ustalenia w tej sprawie. - Pomiędzy kobietą i mężczyzną doszło prawdopodobnie do jakiegoś konfliktu. W wyniku tego 39-letnia kobieta zraniła dwukrotnie mężczyznę nożem - przekazuje nam oficer prasowa bielańskiej policji podinspektor Elwira Kozłowska.

Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Trwają czynności policyjne polegające między innymi na przesłuchaniu kobiety.