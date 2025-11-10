Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę

Do zdarzenia doszło w sobotę, w rejonie ulicy Szegedyńskiej. Policja podaje na razie wstępne ustalenia w tej sprawie. - Pomiędzy kobietą i mężczyzną doszło prawdopodobnie do jakiegoś konfliktu. W wyniku tego 39-letnia kobieta zraniła dwukrotnie mężczyznę nożem - przekazuje nam oficer prasowa bielańskiej policji podinspektor Elwira Kozłowska.
Na razie nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Trwają czynności policyjne polegające między innymi na przesłuchaniu kobiety.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock