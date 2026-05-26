Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

"Skąd pani to wie?" "Bo słyszę". Historia niewidomej mamy

|
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Źródło wideo: Materiały prywatne
Źródło zdj. gł.: Materiały prywatne
Kiedy Patryk budzi się rano, Karolina już wie, w jakim jest humorze. Wyczuwa też, kiedy pięciolatek jest zmęczony. Ona, jej mąż i syn są niewidomi. - Na początku zastanawiałam się, skąd ja będę wiedziała, że dziecko jest zmęczone. Normalnie mama to przecież widzi - dziecko trze oczka. A ja? Okazało się, że to wcale nie jest takie trudne. To się po prostu wie - opowiada.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Każdy dzień w domu Karoliny rozpoczyna się od dźwięków. Najpierw budzik. Potem ciche kroki pięcioletniego Patryka i pytanie: "Wstajemy już?". Choć w ostatnim czasie pięciolatek coraz częściej wyprzedza budzik i zrywa się niemal ze świtem. - To są jakieś nieludzkie godziny, bardzo mi się to nie podoba - śmieje się Karolina.

Chwilę później, gdy wszyscy już wstaną, słychać kubki i talerze stawiane na blat, bulgot gotującej się w czajniku wody, a po chwili chrobot noża smarującego kromkę masłem. Do kuchni wchodzi Paweł, mąż Karoliny, i Patryk. Towarzyszą temu rozmowy i szum przesuwanych po podłodze krzeseł. Siadają przy stole i zaczynają wspólne śniadanie.

W tym domu wszystko ma swoje miejsce, każda szklanka, łyżka, krzesło, zabawka. Każda rzecz. Tak jest funkcjonalnie, inaczej byłoby trudniej. Cała trójka jest niewidoma.

- Osoba niewidoma słyszy bardzo dużo wokół, są to oczywiste umiejętności i kwestia wprawy. Skoro nie mamy wzroku, to bazujemy przede wszystkim na słuchu. Oczywiście jest też zapach i dotyk, ale ręce chwytają tylko tyle, ile są w stanie sięgnąć. To słuch często okazuje się kluczowy - tłumaczy Karolina.

Jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Źródło zdjęcia: Materiały prywatne
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Źródło zdjęcia: Materiały prywatne
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Źródło zdjęcia: Materiały prywatne
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Źródło zdjęcia: Materiały prywatne
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Karolina jest mamą, żoną i przewodniczką po Niewidzialnej Wystawie
Źródło zdjęcia: Materiały prywatne

Kobieta nie widzi od urodzenia, świat postrzega przestrzennie. Do Warszawy przyjechała spod Poznania na studia, po których została w stolicy. Swojego męża poznała na jednym z wyjazdów szkoleniowych. Paweł także od urodzenia jest niewidomy, choć w przeciwieństwie do żony dostrzega światło i zarys postaci w wąskim zakresie.

Dziś są rodzicami pięcioletniego Patryka.

"Wzrok nie ma tu najmniejszego znaczenia"

- Nie chcieliśmy z mężem dziecka, ponieważ obawialiśmy się, że mogłoby urodzić się z wadą genetyczną i także być niewidome. Mały jest dosyć późnym dzieckiem, nie był planowany. Ale, gdy dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, obydwoje ucieszyliśmy się. Stwierdziliśmy, że trzeba podołać sytuacji i tyle - opowiada Karolina i szybko dodaje: w gruncie rzeczy ja byłam bardzo szczęśliwa.

- Czy lęk też się pojawił? - pytam.

- Tak, jak u każdej mamy. Na początku zastanawiałam się, skąd ja będę wiedziała, że dziecko jest zmęczone. Normalnie mama to przecież widzi - dziecko trze oczka. A ja? Ciągle zastanawiałam się, skąd ja to będę wiedziała. Po narodzinach Patryka okazało się jednak, że to wcale nie jest takie trudne. Niewidoma mama też potrafi dostrzec takie rzeczy bez żadnego problemu. To się po prostu wie nawet bez wzroku - odpowiada.

- To jest intuicyjne? - dopytuję.

- Chyba tak. Czuje się to po zachowaniu dziecka - czy zaczyna bardziej płakać, wiercić się, przytulać. Wzrok tu nie ma najmniejszego znaczenia - tłumaczy.

Dziś jest łatwiej, Patryk sam już komunikuje swoje potrzeby. - Czasem mówi: 'Idę ogrzać się pod kołderkę'. Wtedy wiadomo, że pora spać - przyznaje Karolina.

Najtrudniejszy był początek. Dla niewidomych rodziców wizja pierwszych kąpieli noworodka jawiła się jako największe wyzwanie. Ze względu na przedłużony pobyt w szpitalu po porodzie, Karolina zyskała jednak cenny czas - to tam, pod okiem pielęgniarek, krok po kroku uczyła się przebierać, przewijać i w końcu także kąpać swojego syna.

- Kiedy wyszłam z Patrykiem do domu, przyjechała do nas teściowa, żeby nam pomóc. Jednak gdy zobaczyła, jak dobrze sobie radzimy, po paru dniach wróciła do siebie - wspomina mama chłopca.

"Skąd pani to wie?" "Bo słyszę"

Wyostrzony słuch szybko stał się głównym narzędziem w codziennej opiece nad dzieckiem. Odwiedzająca rodzinę terapeutka z poradni żartowała, że niewidomi rodzice mają uszy dookoła głowy.

- Pamiętam, jak Patryk bawił się w drugim pokoju. I ona mnie pyta, co on robi i gdzie jest, a ja odpowiadam: bawi się przecież i mówię dokładnie gdzie. "Skąd pani to wie?" - ona dopytuje. "Bo słyszę" - odpowiadam. Doskonale wiedziałam, co on robi - wyjaśnia kobieta.

Pozostało 55% artykułu
Źródło: tvnwarszawa.pl
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
TVN24
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
BIZNES
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
Okolice
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
To był "zapalnik" w Krakowie. "Trzeba wyciągnąć wnioski"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
TVN24
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"
TVN24
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
Protest w Madrycie
Kryzys mieszkaniowy w Hiszpanii. Medycy śpią w przyczepach kempingowych
TVN24
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
TVN24
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Stan wyjątkowy w Kalifornii. Trump podjął decyzję
TVN24
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska
Wola
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Jak ktoś chce, aby było tanio to po Europie"
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
TVN24
droga korek ciezarowka ciezarowki tir shutterstock_1677084745
Przeszukanie w biurach Lidla i firm przewozowych. Podejrzenie zmowy
BIZNES
31 min
SW_RZEZNIE POZA KONTROLA POLSKIE PODZIEMIE HALAL TVN24PLUS-0005
PremieraMafijne metody, rekordowe zyski, bezradne służby. Szara strefa uboju rytualnego
Anna Mierzejewska, Norbert Frątczak
Upał
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
Upał we Francji
"Kopuła ciepła" nad Europą. Tak gorąco w maju jeszcze nie było
METEO
Kasia Lins na rozdaniu Fryderyków 2026
Fryderyki 2026. Oto laureaci
TVN24
Donald Trump
Trump: nie słuchajcie frajerów
TVN24
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
Komunikacja
43 min
pc
Magierowski: Tusk nie skorzystał z tej okazji, to był błąd
TVN24
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Polska Rada Biznesu
Gala "biznesowych Oscarów". Poznaliśmy zwycięzców
BIZNES
Grupa podejrzana o włamania do sklepów rozbita przez policję
Kradzieże sejfów ze sklepów w całej Polsce. Zatrzymano czterech mężczyzn
TVN24
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki