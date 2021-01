Trwają prace w spalarni Czajki po awarii, wodociągowcy wybrali też wykonawcę przewiertu pod Wisłą

3 lutego rozpocznie się ostatni etap prac w spalarni przy Czajce - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wodociągowcy przekazali też informację o budowie drugiej nitki pod Wisłą, którą mają być przesyłane ścieki do oczyszczalni.

Na czwartkowej konferencji Renata Tomusiak, prezes MPWiK przekazała informacje dotyczące prac w spalarni osadów działającej przy oczyszczalni Czajka. Jak przypomniała, instalacja uległa awarii w 2018 roku. - Obiecaliśmy jednocześnie, że podejmiemy starania, aby jak najszybciej doprowadzić do pełnej modernizacji - przekazała prezes stołecznych wodociągów. - Dzisiaj przystępujemy do ostatniego etapu tych prac. Będziemy zaczynać 3 lutego - zapowiedziała.

Jak wyjaśniła, prace rozpoczną się wygaszeniem pierwszej linii spalania. - Będą trwały około dwa lub dwa i pół miesiąca. Następnie będzie przerwa, wyłączona zostanie ta linia i będą pracowały obie przez okres próbny, a następnie, jeśli przebieg prac będzie pomyślny, wyłączymy drugą linię i ta druga linia będzie również podlegała takim samym pracom jak ta pierwsza. Finalnie chcielibyśmy skończyć w miesiącach letnich. Robimy wszystko, by te prace zakończyć szybciej niż w sierpniu - dodała.

Częścią osadów zajmą się firmy zewnętrzne

Co to oznacza dla dalszej gospodarki osadami ściekowymi? - Że część osadów, które nie będą mogły być spalane, będzie musiała być gospodarowana za pomocą firm zewnętrznych. Spalarnia cały czas w trakcie prac modernizacyjnych, prac naprawczych, które właśnie rozpoczynamy, będzie pracować non stop. Tylko na jednej linii spalania. Tą jedną linią spalania jesteśmy w stanie spalić 80 procent osadów ściekowych. Natomiast tę nadwyżkę trzeba inaczej zagospodarować - podkreśliła prezes.