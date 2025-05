Komornik wchodzi do hali przy Modlińskiej. Duże siły policji

Policjanci asystują komornikowi, który pojawił się na Modlińskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kolejna odsłona konfliktu między kupcami a zarządcą hali przy Modlińskiej 6D. Do budynku przy asyście policji wszedł komornik. Kilkadziesiąt osób koczuje w przedsionku przed samym wejściem do hali, na miejsce wcześnie rano przyjechały duże siły policji. Do budynku targowego, który wraz z początkiem maja został zamknięty dla handlujących, weszła też ochrona.

Nasz reporter Klemens Leczkowski od rana jest przed halą. Tuż po godzinie 7 zauważył, że na miejscu pojawiła się grupa mężczyzn, którzy założyli kominiarki i weszli do środka. To prawdopodobnie pracownicy ochrony. Zjawili się tam 15 minut przed dużymi siłami policji. - Ochrona otworzyła bramę, a radiowozy wjechały na teren centrum handlowego - powiedział nasz reporter.

Czekali na komornika

- Na korytarzu przed wejściem na halę kupcy czekają na komornika, niektórzy tu spali. Na teren dostają się dziurą w płocie, bramy wjazdowe są dla nich zamknięte - relacjonuje dalej Leczkowski.

Kupcy czekają na komornika w korytarzach hali Kupcy koczują w hali na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Kupcy koczują w hali na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Kupcy koczują w hali na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Kupcy koczują w hali na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Z kupcami rozmawiała na miejscu Joanna Rubin-Sobolewska z TVN24 BiS. - Powiedziano nam, że policjanci są w środku, by chronić nasze mienie. Trochę się zaniepokoiłam, zobaczymy co będzie - powiedziała jedna z kobiet. - Czuję się na razie bezpiecznie. Poczekamy do wejścia komornika - dodała.

- My wszyscy jesteśmy zdenerwowani - powiedziała kolejna osoba.

Czego spodziewają się kupcy, gdy wejdzie komornik? - Że państwo polskie zadziała po prostu - mówią. Jak dodają, w boksach mają jeszcze swoje rzeczy, w tym kasy fiskalne, z których muszą się rozliczać. - Z dnia na dzień zostaliśmy stąd wyrzuceni - ubolewa jedna z kobiet.

Część kupców cały czas ma nadzieję na to, że będzie mogła wrócić na Modlińską i nadal tu handlować. - My jesteśmy z Marywilskiej, więc dużo klientów przyszło za nami. Podejrzewam, że to taki układ, że pozwolono nam tutaj być, bo nie wiedzieli, że tutaj może się coś rozkręcić. Tutaj od pandemii nic się nie działo, było pusto - tłumaczy jedna z handlujących.

O to, co dzieje się przy Modlińskiej, zapytaliśmy policję na warszawskiej Białołęce. - Dzisiaj wchodzi tam komornik w związku z egzekucją komorniczą jednego wierzyciela - przekazała nam rzeczniczka tamtejszej komendy komisarz Paulina Onyszko. Jak dodała, policyjne siły pojawiły się w celu zabezpieczenia każdej ze stron. - Chcemy zabezpieczyć wszystkich uczestników postępowania, żeby nie dochodziło do żadnych agresywnych zachowań - podkreśliła rzeczniczka.

Akcja policji w hali na Modlińskiej Policja na terenie hali przy Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Policja na terenie hali przy Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Policja na terenie hali przy Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Policja na terenie hali przy Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Policja w hali przy Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Policja w hali przy Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Grupa zamaskowanych osób weszła na teren hali Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Po godzinie 9 Leczkowski poinformował, że na miejscu pojawił się też zespół ratownictwa medycznego. - Policja wyprowadza też niektórych zamaskowanych ochroniarzy do radiowozów. Kupcy biją im brawa - podał.

Po godzinie 10.40 na miejscu pojawił się komornik. Leczkowski poinformował, że nie wszedł jeszcze do budynku. Trwały jednak dyskusje pomiędzy nim a kupcami, którzy chcieli wejść do środka. Rozmowy zaczęli prowadzić: policjanci, prawnicy i komornik.

Komornik pojawił się na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Prawnik ze strony zarządcy obiektu prosił komornika o odroczenie czynności. To się jednak nie udało. Ostatecznie około godziny 11.40 komornik w towarzystwie około 30 osób wszedł do środka. - Chodzi o jeden konkretny boks, którego dotyczy ta egzekucja - zaznaczył Kelemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl

Komornik pojawił się na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Na miejsce przyjechał Tomasz Butkiewicz, przedstawiciel firmy Mirtan zarządzającej obiektem. Powiedział, że zarządca obiektu ma decyzję, która mówi o tym, że hala musi być wyłączona z użytkowania. - To jest sprzeczność dwóch władz: administracyjnej, czyli urzędów, które pod groźbą kary nakazują nam wyłączyć (halę) i władzy sądowniczej, która wydała zabezpieczenia dla kilku kupców, dosłownie kilku. To nie jest tak, że wszyscy będą mogli wejść - tłumaczył dziennikarce Joannie Rubin-Sobolewskiej. Butkiewicz przypomniał, że straż pożarna i nadzór budowlany twierdzą, że jeżeli zarządca nie wykona ich zaleceń, może dojść do katastrofy. - Znacznie bardziej bierzemy pod uwagę zalecenia nadzoru budowlanego i straży pożarnej - wyjaśnił.

Komornik pojawił się na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Skomentował też obecność policji, zaznaczając, że kupcy nie mają żadnego tytułu prawnego do handlowania na hali od stycznia tego roku. - Oni po prostu ją okupują zwyczajnie i nie płacą czynszu - stwierdził.

Kupcy przed halą na Modlińskiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Dlaczego zarządca zamknął halę?

Przypomnijmy: po majówce zarządca Centrum Handlowego Modlińska 6D poinformował o zamknięciu hali targowej na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z 16 kwietnia 2025 roku, utrzymującej w mocy wcześniejszą, zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tym samym decyzja stała się ostateczna i podlegająca natychmiastowej wykonalności. Na bramie pojawił się łańcuch, a kupcy nie mogą już tam handlować.

Zarządca obiektu - firma Mirtan - podawała, że decyzję poprzedziły liczne kontrole, a straż pożarna, która również punktowała uchybienia, groziła wysokimi grzywnami. "Stało się tak z powodu różnych działań kupców, które ściągały zagrożenie bezpieczeństwa dla obiektu i odwiedzających go gości takich jak: organizowanie stoisk handlowych w sposób uniemożliwiający dostęp do hydrantów, znoszenie wielkich butli gazowych i budowanie improwizowanych instalacji gazowo-elektrycznych, zamykanie i blokowanie wyjść ewakuacyjnych" - wyliczał wówczas zarządca.

Zarządca pokazuje straty w hali przy Modlińskiej Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan Straty w hali przy Modlińskiej Źródło: Mirtan

Z dnia na dzień zostali bez pracy

Decyzja wywołała protest i oburzenie kupców, którzy z dnia na dzień stracili możliwość zarobkowania. Doszło do konfrontacji z ochroniarzami, którzy pilnują obiektu. Policja podawała nam, że przyjęła kilka zgłoszeń zarówno ze strony przedstawiciela kupców, jak i od zarządcy. Ten drugi skarżył się, że część obiektu została zdewastowana. Straty wyliczył na pół miliona złotych.

Kupcy się nie poddają i koczują przed halą. Twierdzą, że mają prawo handlować w budynku i powołują się na wyrok Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie z 22 kwietnia br., w którym sąd nakazał, by zarządca umożliwił handlarzom pracę i sprzedaż, a także usunął łańcuchy czy banery informujące o zamknięciu budynku.

"Po pierwsze nieprawdą jest, że kupcy mają takie zabezpieczenie. W rzeczywistości takie zabezpieczenie uzyskał wyłącznie jeden najemca, z jednego boksu. Jednakże kilka dni wcześniej wydana została z natychmiastową wykonalnością decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zachodzi więc oczywisty konflikt przepisów, bo trudno dawać zabezpieczenie do obiektu, który wcześniej państwowy organ wyłączył z użytkowania. Został zatem złożony wniosek o uchylenie tego jednego zabezpieczenia. Sądy jak dotychczas nie wydają już kolejnym kupcom takich zabezpieczeń" - twierdzi z kolei zarządca.

Konflikt

Konflikt pomiędzy kupcami a zarządcą obiektu trwa od kilku miesięcy. Większość handlujących to osoby, które straciły swój dobytek w pożarze hali przy Marywilskiej. Swoje miejsce znaleźli na Modlińskiej, ale wkrótce zaczęły się pierwsze problemy. Poszło o wysokość czynszów. Zarządca hali wynajął firmę ochroniarską, która uprzykrzała życie handlującym.