Posprzątali po awariach. W tunelu kolektora nie ma już betonu ani starych rur

Zakończył się demontaż uszkodzonych rurociągów w kolektorze pod dnem Wisły, w którym doszło do awarii. - Wykonawca usunął stare rury i beton - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wiadomo już też, kto przygotuje plan naprawy, choć to, jak będzie wyglądała, rozstrzygnie się po przygotowaniu ekspertyz.

Jak przekazał rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka, 16 grudnia wodociągowcy podpisali protokół odbioru prac w tunelu pod dnem Wisły. - To oznacza, że zakończone zostały wszystkie prace demontażowe uszkodzonych rurociągów. Wykonawca usunął z tubingu zarówno stare rury, jak i beton - zaznaczył Smółka.

Przypomniał też, że zgodnie z wydaną we wrześniu 2020 r. decyzją nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, układ przesyłowy w tunelu pod Wisłą powinien zostać zaprojektowany i odtworzony do końca 2024 r. - Transport ścieków z części Warszawy lewobrzeżnej odbywa się obecnie w sposób niezakłócony, alternatywnym układem wybudowanym pod dnem Wisły - dodał Smółka.

Więcej o zakończeniu prac przy budowie alternatywnego układu przesyłowego do oczyszczalni Czajka pisaliśmy w lipcu .

Dwie awarie

Awaria układu przesyłowego ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka" nastąpiła pod koniec sierpnia 2020 . Zalany ściekami został tunel na długości około jednego kilometra. Tunel z kolektorami liczy ponad 1300 metrów długości, z czego około 300 metrów znajduje się ok. 10 metrów pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza cztery metry.

Rok wcześniej, również w sierpniu, doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji rząd zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego.